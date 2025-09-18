Το ευρώ ενισχύεται 0,17% στα 1,183 δολάρια, σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,1835 δολάρια, στον απόηχο της μείωσης των επιτοκίων της Fed.

Το ευρώ βρίσκεται στα 174,0690 γεν, στο 0,8681 με τη στερλίνα και στο 0,9334 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,11% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 147,0440 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,3635 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ