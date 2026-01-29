Το ευρώ ενισχύεται 0,13% στα 1,1969 δολάρια, σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,1969 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 183,5200 γεν, στο 0,8660 με τη στερλίνα και στο 0,9180 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,05% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 153,3400 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,3820 δολάρια.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
