Το ευρώ ενισχύεται 0,13% στα 1,1969 δολάρια, σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,1969 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 183,5200 γεν, στο 0,8660 με τη στερλίνα και στο 0,9180 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,05% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 153,3400 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,3820 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ