 Το ευρώ ενισχύεται 0,13% στα 1,1969 δολάρια, σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ευρώ ενισχύεται 0,13% στα 1,1969 δολάρια, σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Συνάλλαγμα χρηματιστήριο ευρώ δολάριο
Δείκτες χρηματιστηρίου / Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,1969 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 183,5200 γεν, στο 0,8660 με τη στερλίνα και στο 0,9180 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,05% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 153,3400 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,3820 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ συνάλλαγμα ευρώ δολάριο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ