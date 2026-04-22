Το ευρώ ενισχύεται 0,12%, στα 1,1756 δολάρια, σήμερα Τρίτη 22 Απριλίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,12% και διαμορφώνεται στα 1,1756 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 187,1720 γεν, στο 0,8692 με τη στερλίνα και στο 0,9164 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,09% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,2550 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,3521 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ