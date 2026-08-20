 Το ευρώ ενισχύεται 0,12%, στα 1,169 δολάρια, σήμερα Πέμπτη 20 Αυγούστου - iefimerida.gr
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Το ευρώ ενισχύεται 0,12%, στα 1,169 δολάρια, σήμερα Πέμπτη 20 Αυγούστου

Συνάλλαγμα χρηματιστήριο ευρώ δολάριο
Δείκτες χρηματιστηρίου / Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,12% και διαμορφώνεται στα 1,1696 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 185,2610 γεν, στο 0,8581 με τη στερλίνα και στο 0,9339 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,23% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,4640 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,15% και διαμορφώνεται στα 1,3626 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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