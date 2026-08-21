Το ευρώ ενισχύεται 0,11%, στα 1,169 δολάρια, σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,1690 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 185,6620 γεν, στο 0,8567 με τη στερλίνα και στο 0,9354 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,13% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,8260 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,12% και διαμορφώνεται στα 1,3644 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ