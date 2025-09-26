Το ευρώ ενισχύεται 0,09% στα 1,1673 δολάρια, σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,1673 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 174,9340 γεν, στο 0,8745 με τη στερλίνα και στο 0,9334 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,06% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 149,8360 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,08% και διαμορφώνεται στα 1,3349 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ