Tο ευρώ ενισχύεται 0,05%, στα 1,1528 δολάρια - iefimerida.gr

Tο ευρώ ενισχύεται 0,05%, στα 1,1528 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,1528 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 180,4320 γεν, στο 0,8789 με τη στερλίνα και στο 0,9327 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,20% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 156,5230 γεν. Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,3115 δολάρια.

