Το ευρώ ενισχύεται 0,04% στα 1,1751 δολάρια, σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου - iefimerida.gr

Το ευρώ ενισχύεται 0,04% στα 1,1751 δολάρια, σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Δείκτες χρηματιστηρίου / Shutterstock
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,1751 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 173,9870 γεν, στο 0,8720 με τη στερλίνα και στο 0,9346 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,09% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 148,0410 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,3477 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

