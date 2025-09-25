Το ευρώ ενισχύεται οριακά 0,03% στα 1,174 δολάρια, σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου - iefimerida.gr

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,1743 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 174,5990 γεν, στο 0,8726 με τη στερλίνα και στο 0,9341 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,06% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 148,6880 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,3458 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ