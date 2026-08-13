 Το ευρώ ενισχύεται οριακά 0,02% στα 1,152 δολάρια, σήμερα Πέμπτη - iefimerida.gr
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Το ευρώ ενισχύεται οριακά 0,02% στα 1,152 δολάρια, σήμερα Πέμπτη

Αγορά συναλλάγματος χρηματιστήριο δείκτες
Δείκτες χρηματιστηρίου / Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,1529 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 183,6360 γεν, στο 0,8546 με τη στερλίνα και στο 0,9373 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,04% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,3440 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,3485 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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