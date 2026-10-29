Το «ευχαριστώ» Πιερρακάκη στη Λαγκάρντ: Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για τη συμβολή της στη σταθερότητα της ευρωζώνης - iefimerida.gr

Μετά την ανακοίνωση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι αποχωρεί τον Φεβρουάριο από επικεφαλής της ΕΚΤ, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανακοίνωσή του την ευχαρίστησε για την εξαιρετική της συμβολή στη σταθερότητα της ευρωζώνης και την ηγεσία της σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές περιόδους.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ έχει ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.

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Το «ευχαριστώ» Πιερρακάκη στη Λαγκάρντ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κριστίν Λαγκάρντ για τη θητεία της ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Εκ μέρους του Eurogroup, εκφράζω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς την Κριστίν Λαγκάρντ για την εξαιρετική συμβολή της στη σταθερότητα της Ευρωζώνης και για την ηγεσία της σε αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική οικονομική συγκυρία.

Το κοινό μας νόμισμα αποτελεί το θεμέλιο της Ευρωζώνης και εγγυάται την οικονομική της σταθερότητα. Το ευρώ αποτελεί ορόσημο στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ένα από τα πιο απτά και πολύτιμα επιτεύγματά της.

Η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ έχει ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.

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Το Eurogroup θα κινηθεί ταχύτατα, προκειμένου να προετοιμάσει τη σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τον διορισμό.