Εξάρχου: Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού οι υπογραφές για 5 δισ. κ.μ. ετησίως στην Atlantic SEE LNG - iefimerida.gr

Ο ισχυρός άνδρας του Ομίλου AKTOR και CEO της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου,﻿ μίλησε για τις επικείμενες εμπορικές συμφωνίες της Atlantic SEE LNG Trade.

Ο κ. Εξάρχου σε συνέντευξή του στο Platts, μέρος της S&P Global Energy, τόνισε πως η Atlantic SEE LNG Trade αναμένει να ολοκληρώσει τους επόμενους μήνες αρκετές εμπορικές συμφωνίες LNG με αγοραστές σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες θα της επιτρέψουν να προχωρήσει στα σχέδια για την κατασκευή νέου τερματικού στην Ελλάδα έως το τέλος της δεκαετίας.

«Έως τις αρχές καλοκαιριού θα έχουμε καλύψει πλήρως την αρχική ποσότητα που θέλαμε»

«Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, πιστεύω ότι θα έχουμε καλύψει πλήρως την αρχική ποσότητα που είχαμε στο μυαλό μας – περίπου 5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως», δήλωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου.

Η Atlantic SEE έχει υπογράψει μέχρι στιγμής διάφορα μνημόνια συνεργασίας για την προμήθεια LNG σε αγοραστές, σε χώρες γύρω από τον «Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου» της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Ουκρανίας, της Αλβανίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει να υπογράψει ένα ακόμη μνημόνιο τον Απρίλιο, χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Η Atlantic SEE προβλέπει να ολοκληρώσει πρώτα τις συμφωνίες με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Ρουμανία», δήλωσε ο κ. Εξάρχου.

Η συμφωνία με τη Βοσνία αντιμετωπίζει νομική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση εκεί έχει εκφράσει αντιρρήσεις για το μνημόνιο που υπογράφηκε με τον παραγωγό αλουμινίου Aluminij Industries και τον ιδιοκτήτη του, τον όμιλο MT Abraham, υποστηρίζοντας ότι μόνο η βοσνιακή εταιρεία Energoinvest έχει την εξουσιοδότηση να εισάγει φυσικό αέριο στη χώρα. Ο κ. Εξάρχου δήλωσε ότι το νομικό ζήτημα δεν αποτελεί ανησυχία για την Atlantic SEE. «Το πρόβλημα, νομίζω, δεν είναι δικό μας», είπε. «Είναι πρόβλημα του αγοραστή να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση της Βοσνίας». Η MT Abraham Group δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η Atlantic SEE θα αναπτύξει και «ζωτικής σημασίας» υποδομές

Εκτός από την πώληση του LNG, η Atlantic SEE πρέπει επίσης να αναπτύξει «ζωτικής σημασίας» υποδομές για τη διευκόλυνση των παραδόσεων, ανέφερε ο κ. Εξάρχου. Ενώ η εταιρεία ελπίζει να κλείσει περαιτέρω συμφωνίες προμήθειας για την πώληση έως και 10 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως. Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, η εξασφάλιση αγοραστή για τα 4 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως από τη Venture Global θα αρκούσε για να προχωρήσουν τα έργα υποδομής. «Αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την απορρόφηση της συμφωνίας με τη Venture Global, αυτό αρκεί για να προχωρήσουμε με τις επενδύσεις», είπε.

Η εταιρεία επιθυμεί να επεκτείνει τη δυναμικότητα εισαγωγής LNG της Ελλάδας αναπτύσσοντας μια ακόμη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης. Ελπίζει να διαθέτει ένα FSRU δυναμικότητας 4,5-5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως προς τα τέλη του 2028 ή τις αρχές του 2029 και «το αργότερο» στις αρχές του 2030, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου.

Το φθινόπωρο οι εργασίες του νέου τερματικού



Αν και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η τοποθεσία, ο κ. Εξάρχου επεσήμανε ότι η Atlantic SEE συζητά δύο σημεία και επί του παρόντος «εστιάζει» στην Αλεξανδρούπολη, όπου βρίσκεται ήδη μονάδα FSRU. Ο δεύτερος από τους δύο υφιστάμενους τερματικούς σταθμούς εισαγωγής LNG της Ελλάδας είναι η χερσαία εγκατάσταση της Ρεβυθούσας.

Η Atlantic SEE σχεδιάζει να ξεκινήσει τις εργασίες για την παραγγελία του FSRU το φθινόπωρο του 2026 και έχει ήδη αρχίσει συζητήσεις με την κυβέρνηση για την έκδοση αδειών, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου. Οι εργασίες υποδομής θα περιλαμβάνουν επίσης την τροποποίηση των υφιστάμενων αγωγών για την ενίσχυση της χωρητικότητας ροής φυσικού αερίου από νότο προς βορρά, ανέφερε. Ενώ η Atlantic SEE προωθεί μακροπρόθεσμα σχέδια που εκτείνονται μέχρι τα μέσα του αιώνα, προσαρμόζεται επίσης βραχυπρόθεσμα στον πόλεμο στο Ιράν που έχει ταράξει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

«Αρχικά, σκοπεύαμε απλώς να ξεκινήσουμε σοβαρές δραστηριότητες το 2030», δήλωσε ο Εξάρχου. «Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή μάς ώθησαν να εξασφαλίσουμε ποσότητες νωρίτερα από το προβλεπόμενο». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Εξάρχου θεωρεί ότι το πλήγμα που υπέστησαν οι εξαγωγές LNG του Κατάρ από τον πόλεμο θα εντείνει την εξάρτηση της Ευρώπης από τα φορτία των ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το πότε θα τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

«Η αγορά του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη θα "εκτοξευθεί", όπως προβλέπω, αυτόν τον χειμώνα και φυσικά και τον επόμενο», είπε.

Ως εκ τούτου, η Atlantic SEE επιδιώκει να αξιοποιήσει την υπάρχουσα μακροπρόθεσμη θέση της για την αγορά αμερικανικού LNG, προκειμένου να «μεγιστοποιήσει» την ικανότητά της να εξασφαλίσει αποστολές το 2027 και το 2028, δήλωσε ο κ. Εξάρχου. Ωστόσο, είπε ότι παραμένει αβέβαιος ως προς το αν οι ΗΠΑ διαθέτουν αρκετό LNG για να εγγυηθούν την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων της Ευρώπης. «Δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες ή μεγάλες ποσότητες διαθέσιμες στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσουν να δεσμευτούν», είπε. «Αυτά τα δύο χρόνια [2027 και 2028], η Ευρώπη θα χρειαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο αμερικανικό LNG.»

Εξάρχου: «Εξετάζουμε και προμήθειες ευρωπαϊκού φυσικού αερίου»



Ο κ. Εξάρχου δεν πτοείται από τις εντεινόμενες διατλαντικές εντάσεις που έχουν επιβαρύνει τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες. Αν και δήλωσε στο Platts ότι δεν έχει συνομιλήσει με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης για τη διατήρηση των εξαγωγών LNG, είναι «βέβαιος» ότι οι Αμερικανοί παραγωγοί θα τηρήσουν τις συμφωνίες προμήθειας.

Παράλληλα, η Atlantic SEE διερευνά και άλλες πηγές εφοδιασμού που βρίσκονται πιο κοντά στους αγοραστές-στόχους της εταιρείας, με σκοπό να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της. «Εξετάζουμε ήδη ορισμένες μικρότερες -αλλά όχι ασήμαντες- προμήθειες ευρωπαϊκού φυσικού αερίου», δήλωσε ο κ. Εξάρχου.