Eurostat: Αύξηση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη στο 4% τον Οκτώβριο -Στο 5,6% στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί στο 4% τον Οκτώβριο του 2026, από 3,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ εδώ και τρία χρόνια και διπλάσιο από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

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Οι κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ

Η απότομη επιτάχυνση του πληθωρισμού αποδίδεται κυρίως στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, σε ένα περιβάλλον αυξημένων ενεργειακών πιέσεων που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Οκτώβριο (20,8%, έναντι 18,9% τον Σεπτέμβριο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,3%, έναντι 3,2% τον Σεπτέμβριο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (1,6%, έναντι 1,3% τον Σεπτέμβριο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,2%, έναντι 1,1% τον Σεπτέμβριο).

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 5,6% τον Οκτώβριο από 5,1% το Σεπτέμβριο.

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Τον Οκτώβριο τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Λιθουανία (6,1%), η Βουλγαρία (6%) και η Ιταλία μαζί με την Ελλάδα (5,6%). Ακολουθούν η Κύπρος (5,4%) και το Βέλγιο (5,2%).

Τον ίδιο μήνα τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού καταγράφουν η Μάλτα (2,3%), η Γερμανία (2,8%), η Σλοβακία (2,9%) και η Λετονία (3%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ