Η Euronet επεκτείνει τις omnichannel λύσεις πληρωμών της μέσω της στρατηγικής εξαγοράς της PaynoPain - iefimerida.gr

Η Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT), παγκόσμιος ηγέτης στις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις διασυνοριακές συναλλαγές, ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την εξαγορά της PaynoPain, ισπανικής fintech εταιρείας με εξειδίκευση σε digital first λύσεις πληρωμών για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Η PaynoPain εξυπηρετεί δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, HORECA, το λιανικό εμπόριο και τα marketplaces.

Η συναλλαγή ενισχύει άμεσα το αποτύπωμα της Euronet στις υπηρεσίες αποδοχής πληρωμών προς επιχειρήσεις σε Ισπανία και Πορτογαλία και ενδυναμώνει τη συνολική omnichannel αρχιτεκτονική της εταιρείας σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των συνήθων αιρέσεων και της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.

Ενίσχυση της αποδοχής πληρωμών προς επιχειρήσεις

Μέσω της εξαγοράς, το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο εμπόρων και η τεχνολογία της PaynoPain θα ενσωματωθούν στις δραστηριότητες merchant acquiring της Euronet, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα πληρωμών. Παράλληλα, η Euronet θα δημιουργήσει ένα επιπλέον Merchant Acquiring Center of Excellence, επεκτείνοντας τη δυνατότητά της να παρέχει προηγμένες λύσεις πληρωμών τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον, με παγκόσμια εμβέλεια.

Ο συνδυασμός της διεθνούς κλίμακας, της τεχνολογικής υποδομής και της εμπειρίας της Euronet με την εξειδίκευση της PaynoPain στις online πληρωμές δημιουργεί ένα ενιαίο και ευέλικτο πλαίσιο omnichannel δυνατοτήτων. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από ολοκληρωμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαφορετικών κλάδων και μοντέλων δραστηριότητας.

Ευθυγράμμιση με το στρατηγικό όραμα της Euronet

Η εξαγορά εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Euronet σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία για την παροχή μιας ενιαίας omnichannel εμπειρίας πελάτη σε όλα τα φυσικά και ψηφιακά σημεία πληρωμής. Επιταχύνει την ανταπόκριση της εταιρείας στη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και omnichannel πληρωμών, με ιδιαίτερη έμφαση σε πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε κλάδους όπως το λιανικό εμπόριο, ο τουρισμός και η εστίαση.

Η σύγχρονη και επεκτάσιμη πλατφόρμα πληρωμών Ren της Euronet ενισχύεται περαιτέρω μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνογνωσίας της PaynoPain στις online πληρωμές, ενδυναμώνοντας την ικανότητα της εταιρείας να προσφέρει καινοτόμες, ασφαλείς και ευέλικτες λύσεις σε εμπόρους παγκοσμίως.

Παράλληλα, η εξαγορά επιταχύνει την τεχνολογική ενοποίηση στην Ελλάδα, μέσω της εισαγωγής και αναβάθμισης σύγχρονων πλατφορμών που ενισχύουν την ήδη ανεπτυγμένη omnichannel αρχιτεκτονική της Euronet και διευρύνουν τις δυνατότητες αποδοχής πληρωμών σε νέα κανάλια.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενοποίηση των καναλιών πληρωμών σε φυσικό κατάστημα, e-commerce και mobile, καθώς και σε αναβάθμιση της δημοφιλούς πλατφόρμας online payment gateway που εμπιστεύονται καθημερινά χιλιάδες ελληνικά eShops (epay e-commerce). Οι βελτιώσεις αυτές ενισχύουν την ευελιξία και τη διασυνδεσιμότητα, συμβάλλουν σε υψηλότερα approval rates και υποστηρίζουν νέα οικοσυστήματα όπως marketplaces, platform based commerce, subscriptions και embedded payments.

«Με την εξαγορά της PaynoPain, η Euronet ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της ως πάροχος ολοκληρωμένων omnichannel λύσεων στην Ελλάδα και διεθνώς, προσφέροντας μια συνεκτική και απρόσκοπτη εμπειρία πληρωμών σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη. Παράλληλα, ενισχύουμε τις δυνατότητές μας σε αναδυόμενα μοντέλα όπως το platform-based commerce, δηλαδή ψηφιακά οικοσυστήματα όπου πολλαπλοί έμποροι δραστηριοποιούνται μέσω ενιαίας πλατφόρμας με ενσωματωμένες υπηρεσίες πληρωμών. Συνεχίζουμε να επενδύουμε, δίνοντας έμφαση στη συνολική εμπειρία χρήστη των υπηρεσιών μας», δήλωσε ο Σπύρος Αρμενιάκος, Managing Director Euronet Merchant Services, Greece.