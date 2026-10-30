Eurobank: Κέρδη 1,2 δισ. ευρώ, ανοιχτά ραντάρ για εξαγορές ραντάρ και επέκταση στη Μέση Ανατολή - iefimerida.gr

Με καθαρά κέρδη που προσέγγισαν τα 1,2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο και ισχυρή πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ, η Eurobank, που άνοιξε χθες τον χορό των τραπεζικών αποτελεσμάτων, αναθεώρησε ανοδικά την εκτίμησή της για την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το 2026, στο 9% από 7% προηγουμένως.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife, η οποία αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως στα έσοδα από προμήθειες, ενώ η διοίκηση του Ομίλου δήλωσε ανοιχτή στο ενδεχόμενο νέων εξαγορών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παραμένουμε ανοικτοί στην αξιολόγηση ευκαιριών συγκέντρωσης και ανάπτυξης σε όλες τις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, καθώς και στους τομείς της τραπεζικής, των ασφαλίσεων και της διαχείρισης περιουσίας. Πρόκειται για κάτι που παρακολουθούμε διαρκώς και αξιολογούμε όταν προκύπτουν οι κατάλληλες συνθήκες και ευκαιρίες. Ωστόσο, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ευκαιρία που να βρίσκεται υπό σοβαρή ή προχωρημένη εξέταση», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Eurobank, Φωκίων Καραβίας, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους αναλυτές.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τη διατήρηση του στόχου διανομής του 55% των καθαρών κερδών του 2026, μέσω μερισμάτων σε μετρητά και επαναγοράς ιδίων μετοχών. Στις 26 Νοεμβρίου προγραμματίζεται η καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 214 εκατ. ευρώ, ενώ στα τέλη Φεβρουαρίου 2027 η τράπεζα θα παρουσιάσει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2027-2029.

Στο εννεάμηνο, η οργανική αύξηση των χορηγήσεων ανήλθε σε 3,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,1 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, με τον Όμιλο να κινείται προς την επίτευξη ή και υπέρβαση του αναθεωρημένου ετήσιου στόχου των 4,5 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 4,7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση και τα έσοδα από προμήθειες κατά 13%. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός συνεχίζει να πιέζει τα εταιρικά επιτοκιακά περιθώρια (spreads), με τη διοίκηση να προβλέπει συμπίεση περίπου 20 μονάδων βάσης για το σύνολο του έτους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχυρή παραμένει η συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων, οι οποίες απέφεραν καθαρά κέρδη 555 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 46% της συνολικής κερδοφορίας. Η Κύπρος συνεισέφερε 356 εκατ. ευρώ και η Βουλγαρία 182 εκατ. ευρώ.

Στη Βουλγαρία, ενδεχόμενη έκτακτη φορολόγηση εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τα κέρδη του Ομίλου το 2027 κατά 10-15 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% των αναμενόμενων καθαρών κερδών. Στην Κύπρο, η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου πιστωτικής επέκτασης κατά 800 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2026.

Ο Φωκίων Καραβίας εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη ή και υπέρβαση των ετήσιων στόχων, επισημαίνοντας ότι η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή, παρά τη μερική επιβράδυνση που καταγράφηκε το τρίτο τρίμηνο. Για το 2027 εκτίμησε ότι η αύξηση των χορηγήσεων θα συνεχιστεί με υψηλούς ρυθμούς, αν και πιθανότατα χαμηλότερους από εκείνους του 2025 και του 2026.

Η επέκταση στη Μέση Ανατολή



Στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της προχωρά η Eurobank, σχεδιάζοντας να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις για τη λειτουργία υποκαταστήματος Κατηγορίας 4 στο Άμπου Ντάμπι το πρώτο τρίμηνο του 2027. Πρόκειται για υποκατάστημα με έμφαση στις επενδυτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, με στόχο τη διευκόλυνση διασυνοριακών επενδύσεων και την προσέλκυση επιχειρηματικών κεφαλαίων από τη Μέση Ανατολή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, από τον Μάιο του 2026 λειτουργεί ήδη Γραφείο Αντιπροσωπείας στο Μουμπάι της Ινδίας.

Όπως εξήγησε ο Φωκίων Καραβίας, και οι δύο παρουσίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Eurobank στις συγκεκριμένες αγορές και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών διασυνδέσεων. Μάλιστα, επισήμανε ότι καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Το όραμά μας είναι να λειτουργήσουμε ως στρατηγικός συνεργάτης για αυτές τις επιχειρήσεις, προσφέροντας υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και υποστηρίζοντάς τες στον εντοπισμό κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών και εξαγορών. Παράλληλα, όπου προκύπτουν σχετικές συναλλαγές, επιδιώκουμε να συμμετέχουμε και στη χρηματοδότησή τους, όπως έχουμε ήδη κάνει σε ορισμένες περιπτώσεις. Η κύρια στόχευση αφορά την υποστήριξη διασυνοριακών επενδύσεων και επιχειρηματικών συνεργασιών, αξιοποιώντας το δίκτυο και την παρουσία της Eurobank στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η διοίκηση ανέφερε ότι περισσότερο από το 70% των επιλέξιμων δανειοληπτών εντάχθηκε στη ρύθμιση, ποσοστό που ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις. Η τράπεζα δεν αναμένει πρόσθετη επιβάρυνση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, καθώς οι σχετικές επιπτώσεις έχουν ήδη καλυφθεί από προβλέψεις που είχαν σχηματιστεί στο παρελθόν.