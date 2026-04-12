ΕΣΕΕ: Από 107 έως 156 ευρώ το πασχαλινό τραπέζι το 2026 - iefimerida.gr

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ), εκτίμησε και το 2026 το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού.

Καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις οι τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά. Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό πασχαλινό τραπέζι (4-6 ατόμων) κυμαίνεται από 107,20 έως 156,20 ευρώ. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα αγοράσουν το ίδιο, σε σχέση με πέρυσι, καλάθι αγαθών, ακριβότερα κατά 7,8% έως 9,3%, Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους Πίνακες (1 & 2) είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική κατανομή τιμών και την εικόνα της αγοράς.

Μεθοδολογικό Σημείωμα

Το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ πραγματοποίησε, κατά το διάστημα 3-6 Απριλίου 2026, ενδεικτική καταγραφή των τιμών πώλησης των προϊόντων του πασχαλινού τραπεζιού, με τη μέθοδο της επιτόπιας παρατήρησης σε εμπορικές αγορές της Αττικής και διαμέσου τηλεφωνικής συνέντευξης για τη Θεσσαλονίκη. Επισημαίνεται ότι: α) Η καταγραφή των τιμών είναι ενδεικτική και δεν αποτυπώνει πλήρως το επίπεδο των τιμών σε πανελλαδικό επίπεδο, β) Στην καταγραφή εξαιρέθηκαν τα προϊόντα που διατίθενται με το καθεστώς των προσφορών (προωθητικών ενεργειών), γ) Για την αποτύπωση της μίας αντιπροσωπευτικής τιμής ανά προϊόν χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένοι (και μη) μέσοι όροι, δ) Ο υπολογισμός του κόστους έγινε με βάση ένα είδος κρέατος και ε) Κατά την εκτίμηση εξαιρέθηκαν οι ακραίες τιμές.

ΕΣΕΕ: Οι λόγοι της αύξησης

Σχετικά με τους λόγους της αύξησης ο Διοικητικός Διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, Χαράλαμπος Αράχωβας, δήλωσε:

«Το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ αποτυπώνει και φέτος τις τιμές των προϊόντων του πασχαλινού τραπεζιού, εν μέσω έντονης διεθνούς αβεβαιότητας. Οι τιμές των τροφίμων για το πασχαλινό τραπέζι κινούνται για άλλη μία χρονιά ανοδικά, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και τις περιορίζοντας τις δαπάνες για άλλα αγαθά. Η σημαντική αύξηση του φετινού πασχαλινού τραπεζιού οφείλεται: α) Στη διόγκωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς εξαιτίας της ανόδου των τιμών ενέργειας, β) στις ασθένειες που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο και γ) στο γεγονός ότι φέτος ορθόδοξο και καθολικό Πάσχα διαφέρουν μόνο κατά μία εβδομάδα, εξέλιξη που ενισχύει τη ζήτηση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παρέμειναν στα ίδια περίπου με τα περυσινά επίπεδα, ενώ υπενθυμίζεται πως το 2025 είχε σημειωθεί ισχυρή αύξηση εξαιτίας της διόγκωσης της τιμής του κακάο. Σε κάθε περίπτωση, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα κατευθύνεται περισσότερο στην κάλυψη των απαραίτητων αγαθών για το πασχαλινό τραπέζι μειώνοντας τις αυθόρμητες αγορές σε μία περίοδο που η παράταση των γεωπολιτικών εντάσεων προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, αν και πέραν των τροφίμων και των καυσίμων δεν καταγράφονται, έως τώρα, ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα».

Πίνακας 1: Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους (σε € και σε %) πασχαλινού τραπεζιού 2026 & 2025

2026 2025 Μεταβολή 2026/2025

(%)

Ενδεικτικά προϊόντα Κόστος/ μονάδα (€) Ποσότητα Συνολικό κόστος (€) Συνολικό κόστος (€)

Αρνί

13,80 5 κιλά 69,00

ή

74,00

ή

25,00 62,00 11,3%

Κατσίκι

14,80 5 κιλά 66,50 11,3%

Κοτόπουλο

5,00 5 κιλά 23,00 8,7%

Κρεμμύδια ξερά 1,22 1 κιλό 1,22 1,19 2,5%

Πατάτες 1,25 3 κιλά 3,75 3,66 2,5%

Παντζάρι 1,51 1 κιλό 1,51 1,48 2,6%

Καρότα 1,23 1 κιλό 1,23 1,15 7,0%

Μαρούλι 0,75 4 τεμάχια 3,00 2,36 27,1%

Λάχανο 1,05 1 κιλό 1,05 1,02 2,9%

Ντομάτες 2,17 2 κιλά 4,34 3,84 13,0%

Σπανάκι 2,10 1 κιλό 2,10 1,98 6,1%

Αγγούρια 0,68 3 τεμάχια 2,04 1,74 1,7%

Μήλα 1,80 2 κιλά 3,60 3,10 16,1%

Πορτοκάλια 1,20 2 κιλά 2,40 2,10 14,3%

Μουστάρδα (250 gr) 2,55 1 τεμάχιο 2,55 2,35 8,5%

Τσουρέκι (450 gr) 4,45 2 τεμάχια 8,90 8,70 2,3%

Σοκολατένιο αυγό (240 gr) 13,36 1 τεμάχιο 13,36 13,23 1,0%

Βαμμένα αυγά (12άδα) 6,30 Μία 12άδα 6,30 6,20 1,6%

Φέτα σε άλμη (400 gr) 6,55 1 τεμάχιο 6,55 6,35 3,1%

Παρθένο ελαιόλαδο 8,20 1 λίτρο 8,20 8,39 -2,3%

Αναψυκτικά (1,5 lt) 1,55 2 φιάλες 3,10 3,00 3,3%

Μπύρες (500 ml) 1,40 5 φιάλες 7,00 7,15 -2,1%

Μεταβολή (σε € και σε %) Από 107,20

έως 156,20

Από 99,45 έως 142,95 Από 7,8% έως 9,3%

Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ

Πίνακας 2: Εκτίμηση εύρους τιμών (σε €) προϊόντων πασχαλινού τραπεζιού, 2026

Είδη Βαρβάκειος Αγορά

(από – έως) Super-Markets

(από – έως) Ειδικευμένα καταστήματα

(από-έως)

Αρνί 11,99 – 13,99 12,90 – 13,00 14,80 – 18,50

Κατσίκι 12,99 – 14,99 13,90 – 14,00 15,50 – 19,70

Κοτόπουλο 5,00 – 6,50 2,95 – 12,65 5,20 – 8,20

Κρεμμύδια ξερά 1,20 -1,30 0,75 – 2,29 1,20 – 2,50

Πατάτες 1,75 – 1,95 0,72 – 2,15 1,20 – 2,70

Παντζάρι 1,65 – 1,85 1,43 – 3,30 1,45 – 3,19

Καρότα 1,56 – 1,70 0,78 – 2,80 1,30 – 2,85

Μαρούλι 0,70 – 0,90 0,92 – 1,65 0,73 – 1,90

Λάχανο 1,00 – 1,20 0,48 – 2,09 1,30 – 2,75

Ντομάτες 2,20 – 2,80 2,00 – 3,99 2,65 – 5,20

Σπανάκι 1,80 – 2,30 1,95 – 4,15 2,20 – 4,95

Αγγούρια 0,70 – 1,00 0,55 – 2,05 0,70 – 2,35

Μήλα 1,80 – 2,40 1,63 – 2,28 1,90 – 3,75

Πορτοκάλια 1,20 – 1,60 1,10 – 2,59 1,45 – 3,50

Μουστάρδα (250 gr) - 0,55 – 2,69 4,40 – 8,00

Τσουρέκι (450 gr) - 2,36 – 3,98 7,00 – 12,50

Σοκολατένιο αυγό (240 gr) - 7,87 – 17,34 14,40 – 20,36

Βαμμένα αυγά (12άδα) - 5,04 – 11,40 8,50 – 14,50

Φέτα σε άλμη (400 gr) - 4,98 – 7,57 9,50 – 20,80

Παρθένο ελαιόλαδο - 7,50 – 12,55 9,90 – 14,95

Αναψυκτικά (1.5 lt) - 1,06 – 1,97 1,45 -2,95

Μπύρες - 1,10 – 7,82 1,50 – 7,90

Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ