Έρχεται το ψηφιακό ευρώ -Ποια είναι η χρησιμότητα του και πότε θα κυκλοφορήσει - iefimerida.gr

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξασφάλισε την Τρίτη κρίσιμη κοινοβουλευτική υποστήριξη για την έναρξη ενός ψηφιακού ευρώ.

Πρόκειται για ένα άκρως σημαντικό έργο, που έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ψηφιακή μορφή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. Ειδικότερα, είναι ένα ηλεκτρονικό μέσο πληρωμών, το οποίο θα εκδίδεται από την κεντρική τράπεζα και θα είναι διαθέσιμο προς χρήση σε όλους χωρίς χρέωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αντίθεση με τα χρήματα που διατηρούμε στους τραπεζικούς λογαριασμούς μας, τα οποία αποτελούν υποχρέωση μιας εμπορικής τράπεζας, το ψηφιακό ευρώ θα αποτελεί χρήμα κεντρικής τράπεζας σε ηλεκτρονική μορφή.

Στόχος του δεν είναι να αντικαταστήσει τα μετρητά, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά, προσφέροντας μια ασφαλή ευρωπαϊκή επιλογή για ψηφιακές συναλλαγές.

Ο λόγος προώθησης του ψηφιακού ευρώ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική μετατόπιση των καταναλωτών προς τις ψηφιακές πληρωμές. Παράλληλα, μεγάλο μέρος των ηλεκτρονικών συναλλαγών βασίζεται σε διεθνή δίκτυα και παρόχους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το ψηφιακό ευρώ θα συμβάλει στη διατήρηση της νομισματικής κυριαρχίας της Ευρώπης και στη μείωση της εξάρτησης από ξένα συστήματα πληρωμών.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θεωρούν ότι η ύπαρξη ενός δημόσιου ψηφιακού μέσου πληρωμών θα διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε χρήμα που εκδίδεται από την κεντρική τράπεζα ακόμη και σε μια οικονομία όπου οι συναλλαγές γίνονται ολοένα και περισσότερο ηλεκτρονικά.

Πώς θα λειτουργεί

Με βάση τα μέχρι σήμερα σχέδια, οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ψηφιακό ευρώ μέσω εφαρμογών και ψηφιακών πορτοφολιών που θα παρέχονται από τράπεζες και άλλους αδειοδοτημένους παρόχους πληρωμών. Οι συναλλαγές θα μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο online όσο και offline σε ορισμένες περιπτώσεις, προσφέροντας εμπειρία παρόμοια με αυτή των σημερινών ηλεκτρονικών πληρωμών.

Η ΕΚΤ έχει επίσης εργαστεί πάνω σε κανόνες λειτουργίας, τεχνικές προδιαγραφές και μηχανισμούς προστασίας των χρηστών, ενώ έχουν επιλεγεί πάροχοι, μεταξύ των οποίων ιδιωτικές επιχειρήσεις και 6 εθνικές κεντρικές τράπεζες που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της πλατφόρμας του ψηφιακού ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζητήματα ιδιωτικότητας και ανησυχίες

Ένα από τα βασικά θέματα στη δημόσια συζήτηση αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας. Η ΕΚΤ υποστηρίζει ότι το ψηφιακό ευρώ θα σχεδιαστεί με υψηλά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι οι offline πληρωμές θα προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερο βαθμό ιδιωτικότητας.

Ωστόσο, έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων συναλλαγών, το κόστος υλοποίησης και τις πιθανές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις για τεχνικά και οικονομικά ζητήματα πριν από την οριστική εφαρμογή του έργου.

Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει το ψηφιακό ευρώ



Το έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας. Η προπαρασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε το 2025 και η ΕΚΤ συνεχίζει τις τεχνικές εργασίες, παράλληλα με τη νομοθετική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πρώτη έκδοση του ψηφιακού ευρώ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το 2029, ενώ αναμένεται πιλοτική δοκιμή του συστήματος από το 2027.