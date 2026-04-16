Τι θα περιλαμβάνει η εργαλειοθήκη της Κομισιόν για τις τιμές ενέργειας -Πώς τοποθετείται η Ελλάδα - iefimerida.gr

Με θέρμη «υποδέχθηκε» η ελληνική βιομηχανία την πρόταση της Κομισιόν για την χαλάρωση του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για σειρά κλάδων που πλήττονται έντονα από τις παρενέργειες του πολέμου στο Ιράν.

Η πρόταση των Βρυξελλών καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην επικαιροποιημένη εργαλειοθήκη η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία, καθώς τα αποκαλυπτήριά της έχουν προγραμματιστεί για τις 22 Απριλίου, προ της άτυπης Συνόδου Κορυφής στη Λευκωσία.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο που έχει στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη για δημόσια διαβούλευση- εξπρές (που λήγει την Παρασκευή 17 Απριλίου) περιλαμβάνει δυο προτεινόμενες αλλαγές-κλειδιά στο σκέλος του πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων για την ενεργοβόρο βιομηχανία (CISAF) που αφορά στην επιδότηση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος:

Πρώτον, προτείνεται η δυνατότητα να καλύπτεται προσωρινά (έως το τέλος του έτους) το 70% της αύξησης της μέσης χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρισμού, έναντι 50% που ισχύει σήμερα. Η ενίσχυση εξακολουθεί να αφορά έως το 50% της κατανάλωσης των επιλέξιμων εταιρειών, με ανώτατο όριο τα 50 ευρώ/μεγαβατώρα.

Δεύτερον, προτείνεται να δοθεί -και πάλι έως το τέλος του έτους- η δυνατότητα να μπορούν να σωρεύονται οι ενισχύσεις του CISAF με την αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους CO2 για τις βιομηχανίες, έως το 50% της ίδιας επιλέξιμης κατανάλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η μη δυνατότητα σώρευσης των ενισχύσεων ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επέλεξε να μην κάνει χρήση των διατάξεων του CISAF για την επιδότηση ρεύματος και να εστιάσει στην ενίσχυση της αντιστάθμισης στο «πακέτο» των μέτρων για την στήριξη των βιομηχανιών έναντι του αυξημένου ενεργειακού κόστους που ανακοινώθηκε την εβδομάδα που πέρασε.

Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι προς την κατεύθυνση αυτών που ζητούσε η ελληνική κυβέρνηση

Πηγές της βιομηχανίας τονίζουν ότι οι προτεινόμενες αλλαγές είναι προς την κατεύθυνση αυτών που ζητούσε η ελληνική κυβέρνηση στον διάλογο με την Κομισιόν, υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς ότι εφόσον αυτές θεσπιστούν θα πρέπει να επανεξετάσει τη θέση της. «Επιμένουμε και ζητάμε η κυβέρνηση να ενώσει τη φωνή της με εκείνη των ευρωπαϊκών χωρών που θα προτείνουν την βελτίωση του CISAF (και πιο συγκεκριμένα την προβλεψη για μερική ακύρωση του συμψηφισμού της επιδότησης μέσω CISAF και Αντιστάθμισης CO2 στο πλαίσιο του νέου προτεινόμενου προσωρινού μηχανισμού έως το τέλος του 2026» τονίζουν χαρακτηριστικά.



Πέραν της βιομηχανίας, το νέο πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα προσωρινής ενίσχυσης και σε άλλους τομείς στρατηγικής σημασίας που δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση, όπως η γεωργική παραγωγή, η αλιευτική δραστηριότητα, οι οδικές μεταφορές, καθώς και οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Παράλληλα, η Επιτροπή επιτρέπει την εφαρμογή ειδικών μέτρων για τη μείωση του κόστους φυσικού αερίου που αξιοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή, θέτοντας όμως αυστηρούς όρους, ώστε να προστατευθεί η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και να μη χαθούν τα κίνητρα για επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση.



«Αξιολογούμε την πρόταση της Κομισιόν που ήρθε στα χέρια μας μόλις προχθές το βράδυ, διότι έχει αυξημένη πολυπλοκότητα. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε πού και πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί και τι περίμετρο θα μπορούσε να έχει», σχολιάζουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ασάφειες στην πρόταση, ιδίως στο σκέλος που αφορά στους όρους της σώρευσης των ενισχύσεων. Οι ίδιες πηγές εξάλλου κρατούν χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών τόσο για το νέο, χαλαρότερο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων όσο και την εργαλειοθήκη της Κομισιόν στο σύνολό της, σχολιάζοντας ότι δεν αναμένεται να περιέχει ρηξικέλευθες προτάσεις, αλλά να επαναφέρει ήδη γνωστά και δοκιμασμένα μέτρα από τη «φαρέτρα» της ενεργειακής κρίσης του 2022-2023.



Θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη από τις Βρυξέλλες για την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου της ΕΕ (με στόχο να μην προκληθεί περαιτέρω πίεση στις τιμές κατά τη διαδικασία) καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για τον περιορισμό της ζήτησης για ενέργεια, καθώς και για τις μειώσεις των φόρων στην ενέργεια, με προτίμηση στις μειώσεις των φόρων στον ηλεκτρισμό (αν και οι περισσότερες χώρες στην ΕΕ έχουν προτιμήσει να μειώσουν τους έμμεσους φόρους σε ντίζελ και βενζίνη για προφανείς λόγους).

Η νομοθετική πρόταση της Κομισιόν για αλλαγές στη φορολογία της ηλεκτρικής ενέργειας

Μέρος της εργαλειοθήκης αποτελεί και η νομοθετική πρόταση της Κομισιόν για αλλαγές στη φορολογία της ηλεκτρικής ενέργειας και στις χρεώσεις δικτύου που θα παρουσιαστεί τον Μάιο. Η Κομισιόν πρόκειται επίσης σύντομα να δημοσιεύσει επικαιροποιημένα benchmarks για το ETS — το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων της ΕΕ — που έγινε πρόσφατα αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, καθορίζοντας πόσα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών άνθρακα θα λάβουν οι επιλέξιμοι κλάδοι της βιομηχανίας. Η πρόταση της Κομισιόν για την αναθεώρηση του ETS θα δημοσιευθεί τον Ιούλιο, ενώ πριν το καλοκαίρι οι Βρυξέλλες θα θεσπίσουν και πανευρωπαϊκό στόχο εξηλεκτρισμού ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.



Επιφυλακτικότητα και στάση αναμονής από την Αθήνα



Η Αθήνα τηρεί στάση αναμονής στην παρούσα φάση παρακολουθώντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχει ήδη θεσπίσει, δηλαδή το fuel pass για τη βενζίνη, την επιδότηση στο ντίζελ και το πλαφόν στα μικτά περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα εμπορίας καυσίμων. Μεγαλύτερη ανησυχία υπάρχει για το ντίζελ καθώς η τιμή του βρίσκεται ήδη «στο κόκκινο» σε ιστορικούς όρους και η «πρώτη ύλη» για αυτό προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την εμπόλεμη ζώνη.

Αρμόδιες πηγές σχολιάζουν ότι οι τιμές της βενζίνης βρίσκονται στην «πορτοκαλί ζώνη» (καθώς τα 2 ευρώ ανά λίτρο είναι μεν υψηλά επίπεδα, αλλά όχι πρωτοφανή) ενώ οι τιμές του ηλεκτρισμού στην παρούσα φάση δεν εμπνέουν ανησυχία.