 Κίτρινες κάρτες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις τράπεζες για τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων - iefimerida.gr
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Κίτρινες κάρτες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις τράπεζες για τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων

Επιτόκια καταθέσεων © Magnific
Επιτόκια καταθέσεων © Magnific
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε σε έκθεσή της ότι τα ελληνικά νοικοκυριά λαμβάνουν τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων στην Ευρωζώνη.

Διεξήγαγε έρευνα, που κάλυψε την περίοδο 2019 έως τις αρχές του 2025 και η οποία έδειξε ότι το μέσο επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας έως ενός έτους παρέμενε λίγο πάνω από το 1%, τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Στις επιχειρηματικές καταθέσεις η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στις τελευταίες θέσεις, ενώ οι αποδόσεις σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και όψεως είναι σχεδόν μηδενικές.

Η Επιτροπή αποδίδει την εικόνα στην «ασύμμετρη μετακύλιση»: τα επιτόκια αυξάνονται αργά όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια της ΕΚΤ, αλλά μειώνονται γρήγορα όταν αυτά υποχωρούν. Μεταξύ των αιτιών αναφέρονται η αδράνεια των πελατών, η ισχύς των τραπεζών και η υψηλή συγκέντρωση. Οι συστημικές τράπεζες ελέγχουν το 94,6% της αγοράς. Η Αρχή εισηγείται τέσσερις παρεμβάσεις για ενίσχυση του ανταγωνισμού και καλύτερη μετακύλιση των επιτοκίων στους καταθέτες.

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