Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα πάρουν πάνω από 800 ευρώ - iefimerida.gr

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου έχει ξεκινήσει, με τους δικαιούχους να αναμένεται να δουν χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς στο τέλος Νοεμβρίου, μεταξύ 25-27 του μήνα.

Η καταβολή γίνεται «αυτόματα» και εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ και θα αφορά μισθώματα που πληρώθηκαν το 2025. Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβλήθηκε για ενοίκιο και μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

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Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης για ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025, με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ποσά έχουν δηλωθεί.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου

Για παράδειγμα, εάν ένας δικαιούχος καταβάλλει 500 ευρώ τον μήνα για την κατοικία του και έχει πληρώσει ενοίκιο για ολόκληρο το 2025, η συνολική ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.000 ευρώ.

Το 1/12 της συγκεκριμένης δαπάνης είναι 500 ευρώ, επομένως αυτό είναι το ποσό της επιστροφής, εφόσον πληρούνται και τα υπόλοιπα κριτήρια.

Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον ποσό 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Επιστροφή και για φοιτητική κατοικία

Σε περίπτωση που ένα νοικοκυριό καταβάλλει ενοίκιο τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για φοιτητική κατοικία, μπορεί να λάβει επιστροφή και για τις δύο μισθώσεις, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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Για παράδειγμα, εάν κάποιος καταβάλλει 850 ευρώ τον μήνα για την κύρια κατοικία και 400 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία του παιδιού του, η επιστροφή υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατοικία, με βάση τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια.

Τι ισχύει για όσους δεν νοίκιαζαν όλο το 2025

Η επιστροφή υπολογίζεται αναλογικά για τους μήνες κατά τους οποίους καταβλήθηκε ενοίκιο.

Έτσι, εάν ένας φοιτητής νοίκιασε κατοικία από τον Σεπτέμβριο και κατέβαλε 500 ευρώ τον μήνα για τέσσερις μήνες, δηλαδή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.000 ευρώ.

Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συγκεκριμένης δαπάνης, δηλαδή περίπου 167 ευρώ.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για την επιστροφή ενοικίου προβλέπονται τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Για άγαμους το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους σε 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Παράλληλα, προβλέπονται περιουσιακά κριτήρια, με την αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της επιλεξιμότητας.

Προσοχή στις δηλώσεις των ενοικίων

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία που δηλώνονται για το ενοίκιο.

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Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης, όπως για παράδειγμα εάν δηλωθεί υψηλότερο μίσθωμα από αυτό που πράγματι καταβλήθηκε, προβλέπεται επιστροφή του ποσού της ενίσχυσης που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, με τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις, καθώς και αποκλεισμός από το πρόγραμμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Βασική προϋπόθεση είναι τα μισθώματα να έχουν δηλωθεί κανονικά και να προκύπτουν από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και του εκκαθαριστικού.

Ειδική επιστροφή ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από την κύρια κατοικία τους, σε περιοχές εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται επιστροφή που αντιστοιχεί σε 2/12 του ετήσιου μισθώματος, με το ποσό να μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ.

Η ενίσχυση αφορά όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τα μισθώματα πρέπει να έχουν δηλωθεί κανονικά.

Δύο καταβολές για τους δικαιούχους

Για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εκπαιδευτικούς προβλέπονται δύο καταβολές.

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Η πρώτη αφορά αναδρομικά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2024, ενώ η δεύτερη αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025 και καταβάλλεται έως το τέλος Νοεμβρίου.

Έτσι, ένας δικαιούχος που καταβάλλει 500 ευρώ τον μήνα μπορεί, με βάση τον προβλεπόμενο υπολογισμό, να λάβει επιστροφή που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία μισθώματα, δηλαδή 1.000 ευρώ, εφόσον πληροί τα σχετικά κριτήρια.

Σημαντικό είναι επίσης ότι δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για την καταβολή της συγκεκριμένης ενίσχυσης, καθώς ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Το βασικό στοιχείο για όλες τις περιπτώσεις είναι ότι το ενοίκιο πρέπει να είναι δηλωμένο. Όπως προκύπτει από το πλαίσιο της ενίσχυσης, τα ποσά που δεν έχουν δηλωθεί δεν μπορούν να υπολογιστούν για την επιστροφή.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει, επομένως, να ελέγξουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στη φορολογική τους δήλωση και να βεβαιωθούν ότι τα στοιχεία της μίσθωσης είναι σωστά.

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Η καταβολή της γενικής επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025 αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς προβλέπονται οι αντίστοιχες καταβολές για τα μισθώματα των ετών 2024 και 2025.