Επιστροφή ενοικίου: Περισσότεροι οι δικαιούχοι, δείτε ποιοι θα πάρουν ένα ενοίκιο πίσω, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια - iefimerida.gr

Μετά το υπερπλεόνασμα 3 δισ. ευρώ για το 2025, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται η αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εδώ προστίθενται πέντε χιλιάδες ευρώ και από 20.000 πάμε στα 25.000 ευρώ και από 28.000 στα 35.000 ευρώ.



Για τις μονογονεϊκές από 31.000 στα 39.000 ευρώ, αλλά και 5 συν

5.000 ευρώ ανά τέκνο.



Αυτό συνεπάγεται ότι στους δικαιούχους προστίθενται 70.000 ενοικιαστές αγγίζοντας πλέον τους 1 εκατ.



Το κόστος του μέτρου φτάνει τα 25 εκατ. ευρώ.