Αύριο η επιστροφή ενοικίου σε 1 εκατ. δικαιούχους -Ποιοι θα μοιραστούν 230 εκατομμύρια ευρώ, τα κριτήρια - iefimerida.gr

Περίπου 950.000 δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου υπολόγιζε το υπουργείο Οικονομικών όταν την περασμένη άνοιξη σχεδίαζε αυτή τη μόνιμη, ετήσια επιδότηση, και αύριο θα φανεί αν κάποιοι «κόπηκαν» στην πορεία λόγω κριτηρίων.

Εν τω μεταξύ, το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου της επιστροφής ενοικίου υπολογίζεται στα 230.000 ευρώ.

Ως προς το ύψος του επιδόματος που πιστώνεται αύριο στους λογαριασμούς των δικαιούχων, για την κύρια κατοικία ανέρχεται έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Έτσι, για μια 4μελή οικογένεια η επιστροφή ενοικίου μπορεί να φτάσει ως τα 900 ευρώ.

Αντιστοίχως, για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Στην περίπτωση που καταβάλλεται μίσθωμα για μία φοιτητική κατοικία την οποία χρησιμοποιούν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα του ίδιου φορολογούμενου, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά, ενώ, αν ο φοιτητής ηλικίας έως 25 ετών είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και η κατοικία έχει μισθωθεί από αυτόν και έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωσή του, η επιστροφή ενοικίου πιστώνεται στον δικό του λογαριασμό.

Τα κριτήρια

Για να βρει κάποιος την επιδότηση στον λογαριασμό του, θα πρέπει κατ’ αρχάς να πληροί τα κριτήρια, εισοδηματικά και περιουσιακά.

Συγκεκριμένα:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην ξεπερνά τα 20.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 28.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει στα 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Οι διασταυρώσεις και οι χαμένοι

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου είναι να είχε υποβληθεί ως τις 15 Ιουλίου η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, δηλαδή το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Ειδικά για φέτος αποφασίστηκε ότι οι ενοικιαστές που δεν είχαν δηλώσει τον αριθμό του μισθωτηρίου στο Ε1 δεν θα χρειαζόταν να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση, καθώς η ΑΑΔΕ θα αναλάμβανε να τους εντοπίσει. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ να ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος. Αύριο θα φανεί αν κάποιοι «κόπηκαν» από αυτή την πρώτη διασταύρωση.

Η δεύτερη διασταύρωση αφορά στο ύψος της ενίσχυσης. Ο ενοικιαστής δεν χρειάζεται να κάνει κάτι, αφού η ΑΑΔΕ θα «κουμπώσει» τα στοιχεία της φορολογικής του δήλωσης, όπου αποτυπώνεται το ύψος του ενοικίου, με τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο Ε2 του. Αν έχει δηλωθεί ότι υπάρχουν ανείσπρακτα ενοίκια, τότε η επιστροφή ενοικίου θα υπολογιστεί με βάση τα ενοίκια που έχουν καταβληθεί. Δυστυχώς, όσοι καταβάλλουν «μαύρο» μέρος του ενοικίου θα πάρουν επιδότηση μόνο για αυτό που «φαίνεται».

Έτσι, αν για παράδειγμα υπάρχει συμφωνία μεταξύ ενοικιαστή-ιδιοκτήτη για συνολικό μίσθωμα 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 500 ευρώ δηλώνονται στην Εφορία και τα υπόλοιπα 300 ευρώ δίνονται στο χέρι, η επιστροφή φόρου θα αφορά μόνο στα 500 ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι το 2024 το μέσο δηλωθέν ενοίκιο ήταν μόλις 255 ευρώ και ανέβηκε στα 450 ευρώ στις φετινές δηλώσεις.

Αν, πάλι, κάποιοι «κοπούν» επειδή το δηλωθέν ενοίκιο είναι υψηλότερο από αυτό που φαίνεται στις δηλώσεις του ιδιοκτήτη, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ως τις 31 Δεκεμβρίου, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», το μισθωτήριο καθώς και τα παραστατικά του τραπεζικού ιδρύματος που αφορούν στην εξόφληση του μισθώματος, προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Αντιθέτως, όσοι έχουν δηλώσει μεγαλύτερο μίσθωμα από το πραγματικό θα κληθούν να επιστρέψουν την επιδότηση με τόκο και θα αποκλειστούν για τρία χρόνια από τη διαδικασία της επιστροφής ενοικίου.

Και μια λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά: Μέχρι χθες η ΑΑΔΕ είχε εντοπίσει περίπου 30.000 περιπτώσεις δικαιούχων επιδότησης στους οποίους δεν μπορεί να γίνει η καταβολή, καθώς δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ.