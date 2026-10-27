Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι -Οι διασταυρώσεις και ο υπολογισμός της ενίσχυσης - iefimerida.gr

Στο τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου για χιλιάδες δικαιούχους, με την ΑΑΔΕ να προχωρά σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων, για να διαπιστωθεί ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική διαδικασία για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ελλείψεις ή λάθη στα στοιχεία της μίσθωσης και για εκμισθωτές που δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έγγραφα.

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Όταν ο ιδιοκτήτης εξαιρείται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης της μίσθωσης, ο ενοικιαστής μπορεί να υποβάλει μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE αντίγραφο της χειρόγραφης σύμβασης που ήταν σε ισχύ το προηγούμενο έτος, με αποδεικτικά καταβολής του ενοικίου.

Ανάλογη διαδικασία προβλέπεται και όταν ο εκμισθωτής υποβάλλει χειρόγραφα τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, όπως μπορεί να συμβεί στην περίπτωση ανήλικου ιδιοκτήτη.

Δυνατότητα διόρθωσης παρέχεται και σε δικαιούχους που αποκλείονται λόγω ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων σχετικά με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υπηρετούσαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να προσκομίσουν το μισθωτήριο συμβόλαιο, αποδεικτικά πληρωμής του ενοικίου και βεβαίωση της υπηρεσίας τους για τον τόπο εργασίας.

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Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ και ο υπολογισμός της ενίσχυσης

Η ΑΑΔΕ θα ελέγξει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αφορούν τον τόπο υπηρεσίας και τη μισθωμένη κατοικία, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φορολογικά δεδομένα. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα έντυπα Ε1 των ενοικιαστών και Ε2 των ιδιοκτητών, στοιχεία υπεκμισθώσεων, δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων, καθώς και άλλα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Για τον υπολογισμό της επιστροφής λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του ενοικίου που αναγράφεται στο ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο και εκείνου που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο έντυπο Ε2. Εφόσον έχουν δηλωθεί ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση το ποσό που αναγράφεται στο Ε2.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς εφορία, Δημόσιο, δήμους ή ασφαλιστικά ταμεία. Εάν διαπιστωθεί ότι η επιστροφή καταβλήθηκε χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εξαιτίας ανακριβών στοιχείων στη φορολογική δήλωση, το ποσό καταλογίζεται με τόκους από την ημερομηνία καταβολής. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από τη γενική επιστροφή ενοικίου για τα επόμενα τρία χρόνια.

Τα νέα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου

Για τη γενική επιστροφή ενοικίου, η καταβολή στους δικαιούχους αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων εφαρμόζονται τα αυξημένα εισοδηματικά όρια που έχουν ήδη νομοθετηθεί.

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Συγκεκριμένα, το ετήσιο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ για άγαμο και στις 35.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Τα νέα εισοδηματικά όρια εφαρμόζονται στις επιστροφές του 2026 και των επόμενων ετών, για ενοίκια που έχουν καταβληθεί από το 2025 και μετά.

Με βάση τον σχεδιασμό του μέτρου, προβλέπονται διαφορετικές κατηγορίες ενίσχυσης για τους ενοικιαστές.

Εκτός από τη γενική επιστροφή που αντιστοιχεί σε ένα ενοίκιο, ειδική πρόβλεψη υπάρχει για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, οι οποίοι, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια.