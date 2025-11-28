Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η καταβολή σε περίπου 1 εκατ. πολίτες -Οι δικαιούχοι - iefimerida.gr

Εγκαινιάζεται από σήμερα το μόνιμο μέτρο που θα εφαρμόζεται κάθε Νοέμβριο και αφορά στην επιστροφή του ενοικίου ενός μήνα για κύριες ή φοιτητικές κατοικίες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Περίπου 950.000 δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου αναμένει το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς του, για το μέτρο της ετήσιας επιδότησης που σχεδιάστηκε την περασμένη άνοιξη. Σήμερα θα αποκαλυφθεί αν κάποιες από τις αιτήσεις «κόπηκαν» λόγω των αυστηρών κριτηρίων που ισχύουν για την καταβολή της ενίσχυσης.

Η κυβέρνηση υπολογίζει το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου σε περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ για το 2025, ενώ το ύψος της επιστροφής ενοικίου κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων και την οικογενειακή τους κατάσταση.

Για την κύρια κατοικία, το ποσό της επιστροφής μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια θα μπορεί να λάβει έως 900 ευρώ. Το μέτρο φαίνεται να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες τιμές ενοικίων, ειδικά σε μεγάλες πόλεις.

Αντίστοιχα, για τις φοιτητικές κατοικίες, η ενίσχυση φτάνει τα 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Στην περίπτωση που καταβάλλεται μίσθωμα για μία φοιτητική κατοικία την οποία χρησιμοποιούν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα του ίδιου φορολογούμενου, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά, ενώ, αν ο φοιτητής ηλικίας έως 25 ετών είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και η κατοικία έχει μισθωθεί από αυτόν και έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωσή του, η επιστροφή ενοικίου πιστώνεται στον δικό του λογαριασμό.

Ποια είναι τα κριτήρια

Για να βρει κάποιος την επιδότηση στον λογαριασμό του, θα πρέπει κατ’ αρχάς να πληροί τα κριτήρια, εισοδηματικά και περιουσιακά.

Συγκεκριμένα:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην ξεπερνά τα 20.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 28.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει στα 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Οι διασταυρώσεις και οι χαμένοι

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου είναι να είχε υποβληθεί ως τις 15 Ιουλίου η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, δηλαδή το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Ειδικά για φέτος αποφασίστηκε ότι οι ενοικιαστές που δεν είχαν δηλώσει τον αριθμό του μισθωτηρίου στο Ε1 δεν θα χρειαζόταν να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση, καθώς η ΑΑΔΕ θα αναλάμβανε να τους εντοπίσει. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ να ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος. Αύριο θα φανεί αν κάποιοι «κόπηκαν» από αυτή την πρώτη διασταύρωση.

Η δεύτερη διασταύρωση αφορά στο ύψος της ενίσχυσης. Ο ενοικιαστής δεν χρειάζεται να κάνει κάτι, αφού η ΑΑΔΕ θα «κουμπώσει» τα στοιχεία της φορολογικής του δήλωσης, όπου αποτυπώνεται το ύψος του ενοικίου, με τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο Ε2 του. Αν έχει δηλωθεί ότι υπάρχουν ανείσπρακτα ενοίκια, τότε η επιστροφή ενοικίου θα υπολογιστεί με βάση τα ενοίκια που έχουν καταβληθεί. Δυστυχώς, όσοι καταβάλλουν «μαύρο» μέρος του ενοικίου θα πάρουν επιδότηση μόνο για αυτό που «φαίνεται».

Έτσι, αν για παράδειγμα υπάρχει συμφωνία μεταξύ ενοικιαστή-ιδιοκτήτη για συνολικό μίσθωμα 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 500 ευρώ δηλώνονται στην Εφορία και τα υπόλοιπα 300 ευρώ δίνονται στο χέρι, η επιστροφή φόρου θα αφορά μόνο στα 500 ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι το 2024 το μέσο δηλωθέν ενοίκιο ήταν μόλις 255 ευρώ και ανέβηκε στα 450 ευρώ στις φετινές δηλώσεις.

Αν, πάλι, κάποιοι «κοπούν» επειδή το δηλωθέν ενοίκιο είναι υψηλότερο από αυτό που φαίνεται στις δηλώσεις του ιδιοκτήτη, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ως τις 31 Δεκεμβρίου, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», το μισθωτήριο καθώς και τα παραστατικά του τραπεζικού ιδρύματος που αφορούν στην εξόφληση του μισθώματος, προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Αντιθέτως, όσοι έχουν δηλώσει μεγαλύτερο μίσθωμα από το πραγματικό θα κληθούν να επιστρέψουν την επιδότηση με τόκο και θα αποκλειστούν για τρία χρόνια από τη διαδικασία της επιστροφής ενοικίου.

Μέχρι χθες η ΑΑΔΕ είχε εντοπίσει περίπου 30.000 περιπτώσεις δικαιούχων επιδότησης στους οποίους δεν μπορεί να γίνει η καταβολή, καθώς δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ.

Το ύψος της ενίσχυσης της επιστροφής ενοικίου ανέρχεται σε:

Έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Έως 800 ευρώ για φοιτητική κατοικία ανά φοιτητή.

Το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου:

για μίσθωση κύριας κατοικίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα):



Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ.Έγγαμοι ή Μέλη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές Οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου

Περιουσιακά κριτήρια:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τα στοιχεία ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής της ενίσχυσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

120.000 ευρώ για τους άγαμους.

120.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας:



Εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, ανεξάρτητα από το αν η φοιτητική κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του ίδιου του φοιτητή.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω: