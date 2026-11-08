Επιστροφή ενοικίου 2026: Γιατί το ποσό που θα μπει στον λογαριασμό σας μπορεί να είναι μικρότερο από ένα ενοίκιο - iefimerida.gr

Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί, εκτός απροόπτου, σε χιλιάδες δικαιούχους η επιστροφή ενοικίου﻿, με την ΑΑΔΕ να προχωρά σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων, για να διαπιστωθεί ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ειδική διαδικασία προβλέπεται για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ελλείψεις ή λάθη στα στοιχεία της μίσθωσης και για εκμισθωτές που δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έγγραφα.

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Η επιστροφή ενοικίου μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό που δικαιούται ένας ενοικιαστής, εφόσον στη φορολογική του δήλωση έχει καταχωρίσει χαμηλότερο μίσθωμα από εκείνο που κατέβαλε.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος. Επομένως, για την πληρωμή του 2026 λαμβάνονται υπόψη τα μισθώματα του 2025, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στα φορολογικά στοιχεία.

Ένας ενοικιαστής που κατέβαλλε 700 ευρώ τον μήνα, αλλά δήλωσε 500 ευρώ, κινδυνεύει να λάβει επιστροφή 500 αντί για 700 ευρώ, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Η διαφορά φτάνει τα 200 ευρώ.

Οι εξαιρέσεις στις δηλώσεις

Όταν ο ιδιοκτήτης εξαιρείται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης της μίσθωσης, ο ενοικιαστής μπορεί να υποβάλει μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE αντίγραφο της χειρόγραφης σύμβασης που ήταν σε ισχύ το προηγούμενο έτος, με αποδεικτικά καταβολής του ενοικίου.

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Ανάλογη διαδικασία προβλέπεται και όταν ο εκμισθωτής υποβάλλει χειρόγραφα τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, όπως μπορεί να συμβεί στην περίπτωση ανήλικου ιδιοκτήτη.

Δυνατότητα διόρθωσης παρέχεται σε δικαιούχους που αποκλείονται λόγω ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων για την Περιφερειακή Ενότητα που υπηρετούσαν.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να προσκομίσουν το μισθωτήριο συμβόλαιο, αποδεικτικά πληρωμής του ενοικίου και βεβαίωση της υπηρεσίας τους για τον τόπο εργασίας.

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ και ο υπολογισμός της ενίσχυσης

Η ΑΑΔΕ θα ελέγξει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αφορούν τον τόπο υπηρεσίας και τη μισθωμένη κατοικία, αξιοποιώντας διαθέσιμα φορολογικά δεδομένα.

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Στους ελέγχους περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα έντυπα Ε1 των ενοικιαστών και Ε2 των ιδιοκτητών, στοιχεία υπεκμισθώσεων, δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων, καθώς και άλλα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Για τον υπολογισμό της επιστροφής λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του ενοικίου που αναγράφεται στο ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο και εκείνου που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο έντυπο Ε2. Εφόσον έχουν δηλωθεί ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση το ποσό που αναγράφεται στο Ε2.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς εφορία, Δημόσιο, δήμους, ασφαλιστικά ταμεία.

Εάν διαπιστωθεί ότι η επιστροφή καταβλήθηκε χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εξαιτίας ανακριβών στοιχείων στη φορολογική δήλωση, το ποσό καταλογίζεται με τόκους από την ημερομηνία καταβολής, ενώ ο δικαιούχος αποκλείεται από τη γενική επιστροφή ενοικίου για τα επόμενα τρία χρόνια.

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Τα νέα εισοδηματικά όρια

Για τη γενική επιστροφή ενοικίου, η καταβολή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τέλος Νοεμβρίου. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων εφαρμόζονται τα αυξημένα εισοδηματικά όρια που έχουν ήδη νομοθετηθεί.

Συγκεκριμένα, το ετήσιο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ για άγαμο και στις 35.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Τα νέα εισοδηματικά όρια εφαρμόζονται στις επιστροφές του 2026 και των επόμενων ετών, για ενοίκια που έχουν καταβληθεί από το 2025 και μετά.

Τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα

850 ευρώ με ένα τέκνο

900 ευρώ με δύο τέκνα

50 ευρώ έξτρα για κάθε επιπλέον τέκνο

Στην περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.



Ποιοι δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων

Μια σημαντική νέα πρόβλεψη αφορά συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια.

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Δικαιούχοι είναι:

Εκπαιδευτικοί

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Ιατρικό προσωπικό

Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί.

Μόνιμοι αγροτικοί γιατροί.

Προσωπικοί γιατροί και άλλες προβλεπόμενες κατηγορίες γιατρών του δημόσιου συστήματος υγείας.

Νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό

Τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό.

Βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό.

Παραϊατρικό προσωπικό.

Οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Η κατοικία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή όπου υπηρετούσε ο δικαιούχος κατά το έτος αναφοράς.



Η ενίσχυση αφορά περιοχές εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, και εκτός της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Εάν ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και την κανονική επιστροφή ενοικίου, εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες υπολογισμού, ώστε να αποφεύγεται η υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων.

Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η πιθανότερη ημερομηνία για την επιστροφή ενοικίου είναι η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.