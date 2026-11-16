Επιστροφή ενοικίου 2026: Άλλαξες σπίτι μέσα στο 2025; Πώς υπολογίζεται το ποσό που περιμένεις

Με βάση το συνολικό ποσό των ενοικίων που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025 θα υπολογιστεί η επιστροφή ενοικίου του 2026, ακόμη και για όσους άλλαξαν κατοικία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς.

Έτσι, οι δικαιούχοι δεν χάνουν την ενίσχυση για τους μήνες που νοίκιαζαν το προηγούμενο σπίτι, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι διαδοχικές μισθώσεις και τα ποσά που καταβλήθηκαν σε καθεμία από αυτές.

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Η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου, όπως αποτυπώνεται στη φορολογική δήλωση Ε1 για το φορολογικό έτος 2025.

Άρα, όσοι μετακόμισαν μέσα στη χρονιά θα πρέπει να συνυπολογίσουν τα μισθώματα και των δύο κατοικιών, εφόσον έχουν δηλωθεί σωστά.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου αν άλλαξες σπίτι

Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη: Προστίθενται όλα τα ενοίκια που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025 για την κύρια κατοικία και το συνολικό ποσό διαιρείται διά του 12.

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Για παράδειγμα, εάν ένας ενοικιαστής πλήρωνε 400 ευρώ τον μήνα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2025 και στη συνέχεια μετακόμισε σε νέο σπίτι με μηνιαίο μίσθωμα 450 ευρώ από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο, ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

Πρώτη κατοικία: 400 ευρώ x 6 μήνες = 2.400 ευρώ.

Δεύτερη κατοικία: 450 ευρώ x 6 μήνες = 2.700 ευρώ.

Συνολική δαπάνη: 5.100 ευρώ.

Επιστροφή ενοικίου: 5.100 / 12 = 425 ευρώ.

Επομένως, ο δικαιούχος θα λάβει 425 ευρώ, καθώς η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το σύνολο των μισθωμάτων που κατέβαλε μέσα στη χρονιά και όχι αποκλειστικά με βάση το τελευταίο μισθωτήριο.

Το ίδιο ισχύει ακόμη και αν κάποιος άλλαξε περισσότερες από μία κατοικίες μέσα στο 2025. Στην περίπτωση αυτή προστίθενται τα ποσά όλων των διαδοχικών μισθώσεων.

Για την κύρια κατοικία, η επιστροφή ενοικίου έχει ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για δικαιούχο χωρίς παιδιά. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.



Το ανώτατο ποσό της επιστροφής ενοικίου διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Συγκεκριμένα, για τους δικαιούχους χωρίς παιδιά η ενίσχυση φτάνει έως τα 800 ευρώ, ενώ για όσους έχουν ένα παιδί αυξάνεται στα 850 ευρώ.

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Για οικογένειες με δύο παιδιά το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα 900 ευρώ, με τρία στα 950 ευρώ, ενώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ.



Τι πρέπει να προσέξουν όσοι άλλαξαν κατοικία

Το σημαντικότερο για όσους μετακόμισαν μέσα στο 2025 είναι να έχουν δηλώσει σωστά όλες τις μισθώσεις στη φορολογική τους δήλωση.

Ειδικότερα, θα πρέπει να ελέγξουν:

Την αναγραφή της ετήσιας δαπάνης ενοικίου στους κωδικούς 811-816 του Ε1.

Την καταχώριση των αριθμών των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων για κάθε κατοικία.

Την ορθή αναγραφή των χρονικών περιόδων και των αντίστοιχων ποσών που καταβλήθηκαν.

Την ορθότητα του IBAN που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ.

Η επιστροφή υπολογίζεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς ξεχωριστή αίτηση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης. Για το 2026, η σχετική προθεσμία διορθώσεων στο Ε1 είχε οριστεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της επιστροφής ενοικίου, αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Ειδικότερα, για τους άγαμους το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης το όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

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Τέλος, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο.