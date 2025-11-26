Επιχείρηση «Nebula»: Αποκαλύφθηκε πολυπλόκαμο κύκλωμα κλοπής ΦΠΑ σε Ιταλία και Κροατία -Πάνω από 78 εκατ. η ζημιά - iefimerida.gr

Με κωδικό όνομα «Nebula», η επιχείρηση που έστησε μεθοδικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έφερε στο φως μια ακόμα μεγάλη υπόθεση κλοπής ΦΠΑ, μέσω δικτύου εικονικών εταιριών.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βενετία και στο Ζάγκρεμπ πραγματοποίησαν από κοινού συλλήψεις και έρευνες τόσο στην Κροατία όσο και στην Ιταλία, στο πλαίσιο έρευνας που αφορούσε ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης στον τομέα του ΦΠΑ που σχετίζεται με μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που εμπορεύεται ηλεκτρονικά είδη και προϊόντα υγιεινής, προκαλώντας ζημία άνω των 78 εκατομμυρίων ευρώ σε μη καταβληθέντα ΦΠΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή είναι η πρώτη απάτη πολλών εκατομμυρίων στην Κροατία που αποκαλύφθηκε από την EPPO.

Συλλήψεις για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε

Στην Κροατία, συνελήφθησαν έξι ύποπτοι και η Εισαγγελία στο Ζάγκρεμπ θα ζητήσει την προφυλάκιση πέντε από αυτούς. Το Επαρχιακό Δικαστήριο στο Ζάγκρεμπ εξέδωσε επίσης διαταγές δέσμευσης για δύο ακίνητα και οκτώ οχήματα συνολικής αξίας 650.000 ευρώ. Στην Ιταλία, ο Δικαστής Προκαταρκτικών Ανακρίσεων στο Δικαστήριο της Νάπολης εξέδωσε διαταγή δέσμευσης αξίας 33 εκατομμυρίων ευρώ εναντίον επτά υπόπτων, οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι οι ηγέτες της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας και εναντίον 23 εταιρειών που ελέγχονται από αυτούς.

Μέχρι στιγμής, ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα μεγάλης αξίας και μετρητά αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ έχουν κατασχεθεί σήμερα και οι κατασχέσεις συνεχίζονται. Η Εισαγγελία στη Βενετία ζήτησε επίσης από τον δικαστή να εκδώσει διαταγή κράτησης για τους επτά υπόπτους και να απαγορεύσει σε επιπλέον 27 υπόπτους να ασχολούνται με ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι συλλήψεις ακολούθησαν χρόνια έρευνας που διεξήχθη σε συνεργασία με τον Ανεξάρτητο Τομέα Οικονομικών Ερευνών της Κροατικής Φορολογικής Διοίκησης (Samostalni sektor za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija), το αστυνομικό τμήμα Bjelovar-Bilogora (Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska), το National Police Organisationup (Policionup Organisationup Corruptie) nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) και την ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) στη Βερόνα. Οι έρευνες κινητοποίησαν περισσότερους από 110 αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν έρευνα σε 28 σπίτια και γραφεία στην επαρχία Primorska-goranska, στην κομητεία Ίστρια και στην πόλη του Ζάγκρεμπ στην Κροατία και σε Aversa, Gorizia, Νάπολη, Nocera Superiore, Padova και Pozzuoli στην Ιταλία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο του εγκληματικού σχεδίου βρίσκονται τρεις ύποπτοι οι οποίοι, υπό την ιδιότητά τους ως ιδρυτές, διευθυντές και διευθυντές επιχειρήσεων διαφόρων εταιρειών, δημιούργησαν και ηγήθηκαν μιας εγκληματικής οργάνωσης με μέλη στην Κροατία και την Ιταλία. Μαζί, φέρονται να έστησαν ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης στον ΦΠΑ στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών και προϊόντων υγιεινής στην Ιταλία και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.



Με βάση τα στοιχεία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν ένα δίκτυο εταιρειών-οδηγών που χρησιμοποιούνταν για την καταγραφή εικονικών κινήσεων αγαθών προς αγνοούμενους εμπόρους στην Ιταλία και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, δημιουργώντας την εντύπωση νόμιμων ενδοενωσιακών παραδόσεων και επιτρέποντας στους εμπόρους να διεκδικήσουν αδικαιολόγητες εκπτώσεις ΦΠΑ ή να εξαφανιστούν χωρίς να καταβάλουν τον οφειλόμενο φόρο. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, αρκετοί ύποπτοι φέρονται να παρείχαν υπηρεσίες αποθήκευσης, μεταφοράς και συναφών υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης μέσω εταιρειών υπό τον έλεγχό τους, ενώ άλλοι προσέφεραν λογιστική και διοικητική υποστήριξη για να διατηρήσουν την εντύπωση νόμιμης δραστηριότητας και να αποκρύψουν τις δόλιες συναλλαγές.

Μερικοί από τους υπόπτους σε αυτήν την έρευνα συνδέονται επίσης με μια ξεχωριστή έρευνα για απάτη τύπου carousel στον ΦΠΑ στην Ιταλία που αφορούσε πωλήσεις μικρών ηλεκτρονικών ειδών και στην οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε συλλάβει προηγουμένως τρεις υπόπτους. Η δίκη εναντίον τους βρίσκεται σε εξέλιξη.