Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Οκτωβρίου 2026: Τι ώρα θα γίνουν οι πληρωμές - iefimerida.gr

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ του Οκτωβρίου 2026, με τους δικαιούχους να αναμένουν την πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς τους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Τα χρήματα των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ θα αρχίσουν να πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, με την ακριβή ώρα να εξαρτάται από την τράπεζα του κάθε δικαιούχου.

Η επίσημη ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Στις πληρωμές περιλαμβάνονται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα γέννησης και τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα.

Στις πληρωμές της 30ής Οκτωβρίου εντάσσονται επίσης το επίδομα ομογενών, η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και άλλες προνοιακές παροχές για τους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια και έχουν εγκεκριμένη αίτηση.

Εξαιρείται από τις πληρωμές του Οκτωβρίου το επίδομα παιδιού Α21. Η πέμπτη δόση του συγκεκριμένου επιδόματος έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί στους δικαιούχους έναν μήνα αργότερα, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Η προγραμματισμένη ημερομηνία πληρωμής είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον συνήθη προγραμματισμό του ΟΠΕΚΑ. Ωστόσο, τα ποσά αναμένεται να αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.



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Τι ώρα θα μπουν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ στα ΑΤΜ



Τα χρήματα αναμένεται να αρχίσουν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, πιθανότατα μετά τις 17:00, ανάλογα με την τράπεζα.

Ωστόσο, η πίστωση των ποσών γίνεται σταδιακά και η ακριβής ώρα εμφάνισής τους ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τραπεζικό ίδρυμα. Επομένως, δεν είναι δεδομένο ότι όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους την ίδια στιγμή.

Η καταβολή των επιδομάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον καθιερωμένο προγραμματισμό των μηνιαίων πληρωμών.



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Ποια επιδόματα ΟΠΕΚΑ αναμένεται να πληρωθούν στις 30 Οκτωβρίου



Στις αναμενόμενες καταβολές του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περιλαμβάνονται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης ή ενοικίου, το επίδομα γέννησης και τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα.

Παράλληλα, αναμένεται να καταβληθούν το επίδομα ομογενών, η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και άλλες προνοιακές παροχές που εντάσσονται στο μηνιαίο πρόγραμμα πληρωμών του ΟΠΕΚΑ.

Οι καταβολές αφορούν τους δικαιούχους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαθέτουν εγκεκριμένη αίτηση, όπου αυτή απαιτείται.



Πότε πληρώνεται το επίδομα παιδιού Α21



Διαφορετική ημερομηνία πληρωμής ισχύει για το επίδομα παιδιού Α21, καθώς η πέμπτη δόση του 2026 δεν περιλαμβάνεται στις αναμενόμενες καταβολές της 30ής Οκτωβρίου.

Η συγκεκριμένη δόση αναμένεται να καταβληθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των πληρωμών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των πληρωμών μέσω των ΑΤΜ, του e-banking ή του mobile banking της τράπεζάς τους, προκειμένου να διαπιστώσουν πότε θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα.