Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Απριλίου 2026: Όλες οι πληρωμές που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα -Πότε μπαίνουν τα χρήματα στις κάρτες - iefimerida.gr

Την επόμενη Πέμπτη (30/4) αναμένεται να γίνει η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Απρίλιο.

Όπως συμβαίνει σε κάθε καταβολή του ΟΠΕΚΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να δουν τα χρήματα στις κάρτες τους νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία.

Μία ημέρα νωρίτερα στους λογαριασμούς

Συγκεκριμένα, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα και ειδικότερα το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου.

Μεταξύ άλλων, οι πληρωμές που θα γίνουν αφορούν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης, το επίδομα γέννησης και τα αναπηρικά επιδόματα.

Η β' δόση του επιδόματος παιδιού

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά στη δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού, αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαΐου μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας σε ΗΔΙΚΑ και ΟΠΕΚΑ και την εκκαθάριση των αιτήσεων.

Αναλυτικά τα επιδόματα που θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ