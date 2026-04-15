Επίδομα θέρμανσης: Οι δύο ημερομηνίες του Απριλίου που κρίνουν την πληρωμή - iefimerida.gr

H 15η και η 30ή Απριλίου είναι οι δύο ημερομηνίες-κλειδιά που κρίνουν το επίδομα θέρμανσης. Η 2η δόση του θα πληρωθεί έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Στις 23 Δεκεμβρίου πληρώθηκε η πρώτη δόση σε 1,16 εκατομμύρια δικαιούχους.

Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία ημέρα του τρέχοντος μηνός είναι ιδιαιτέρως σημαντική, αφού η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης έχει να κάνει με τις αποδείξεις, δηλαδή την έγκαιρη υποβολή των παραστατικών.

Ειδικότερα, μέχρι τις 30 Απριλίου θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί όλα τα στοιχεία αγορών στην πλατφόρμα. Πρόκειται για αγορές που αφορούν κατανάλωση καυσίμων από 1 Οκτωβρίου 2025, καθώς και ειδικά για καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ) από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Τα τιμολόγια, πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου, προκειμένου να θεωρηθούν έγκυρα.

Αντίθετα, για το φυσικό αέριο και την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, η προθεσμία είναι μεγαλύτερη. Οι δικαιούχοι μπορούν να καταχωρίσουν τα σχετικά παραστατικά έως 15 Ιουλίου 2026, εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

Επίδομα θέρμανσης και ποσά

Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης διαμορφώνεται:

Από 100 έως 800 ευρώ.

Έως και 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο υπολογισμός γίνεται με τον τύπο: Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής Καιρικών Συνθηκών (ΣΟ-Μ)

Προσαυξήσεις ανά περιοχή

Σε περιοχές με δείκτη ΣΟ-Μ ≥ 1 εφαρμόζεται προσαύξηση 25% και ανώτατο ποσό 1.000 ευρώ.

Σε περιοχές με ΣΟ-Μ ≥ 1,2 προστίθεται επιπλέον 25%, ανεβάζοντας το πλαφόν στα 1.200 ευρώ.

Έτσι, τα νοικοκυριά σε ορεινές και ψυχρές περιοχές λαμβάνουν αυξημένη στήριξη.

Επίδομα θέρμανσης και ενδεικτικά παραδείγματα

Παλαιός δικαιούχος που έλαβε πέρυσι 300 ευρώ, εισπράττει προκαταβολικά το 60%, δηλαδή 180 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε επόμενες δόσεις, ανάλογα με την κατανάλωση και τις θερμοκρασίες έως τον Μάιο.

Νέος δικαιούχος σε περιοχή με ήπιο κλίμα, με συνολικό δικαίωμα 200 ευρώ, λαμβάνει προκαταβολή 100 ευρώ (50%).

Οικογένεια με ένα παιδί στην Αθήνα λαμβάνει:

155 ευρώ για πετρέλαιο.

196 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα.

Με δύο παιδιά: 181 ευρώ (πετρέλαιο) και 229 ευρώ (ρεύμα).

Οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη λαμβάνει:

256 ευρώ για πετρέλαιο

324 ευρώ για ρεύμα

Με δύο παιδιά: 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.

Οικογένεια με ένα παιδί στην Κοζάνη λαμβάνει:

256 ευρώ για πετρέλαιο.

324 ευρώ για ρεύμα.

Με δύο παιδιά: 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.

Οικογένεια με ένα παιδί στην Ξάνθη λαμβάνει:

295 ευρώ για πετρέλαιο.

374 ευρώ για ρεύμα.

Με δύο παιδιά: 344 και 436 ευρώ.

Οικογένεια με ένα παιδί στο Βέρμιο λαμβάνει:

715 ευρώ για πετρέλαιο.

906 ευρώ για ρεύμα.

Με δύο παιδιά: 865 και 1.057 ευρώ αντίστοιχα.