Επίδομα θέρμανσης 2026: Τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής για να πληρωθούν τα διαμερίσματα με πετρέλαιο

Μία «έξτρα» διαδικασία καλούνται να ολοκληρώσουν οι διαχειριστές πολυκατοικιών που χρησιμοποιούν κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο, ώστε οι ένοικοι να μπορέσουν να λάβουν το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, όμως στις πολυκατοικίες με κοινόχρηστο καυστήρα πετρελαίου απαιτείται η δημιουργία ηλεκτρονικού προφίλ από τον διαχειριστή ή τον εκπρόσωπο του κτιρίου.

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Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι απαραίτητη, καθώς χωρίς την καταχώριση των στοιχείων της πολυκατοικίας και των χιλιοστών θέρμανσης, οι ένοικοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν σωστά τις αιτήσεις τους.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο διαχειριστής

Ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της πολυκατοικίας πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα myΘέρμανση με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και να επιλέξει την εφαρμογή «Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης».

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Στη συνέχεια, καλείται να δημιουργήσει το προφίλ της πολυκατοικίας, συμπληρώνοντας:

Τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης.

Τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον έχει εκδοθεί.

Τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλης παροχής που θα χρησιμοποιηθεί για την πολυκατοικία.

Τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής καθενός στις δαπάνες θέρμανσης.



Τα ονοματεπώνυμα των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην καταχώριση των χιλιοστών θέρμανσης. Ο διαχειριστής πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, ακόμη και εκείνα των οποίων οι ένοικοι δεν πρόκειται να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα. Το άθροισμα των χιλιοστών πρέπει υποχρεωτικά να ανέρχεται σε 1.000 και η κατανομή που θα δηλωθεί θα πρέπει να παραμείνει ίδια για όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Αφού ελεγχθούν όλα τα στοιχεία, ο διαχειριστής πρέπει να αποθηκεύσει οριστικά το προφίλ της πολυκατοικίας, ώστε να μπορούν οι ένοικοι να το επιλέξουν κατά την υποβολή των αιτήσεών τους.

Τι ισχύει για τον ΑΦΜ και τα τιμολόγια πετρελαίου

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της διαδικασίας αφορά τα στοιχεία που θα αναγράφονται στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου. Ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να συμφωνούν με εκείνα που έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό προφίλ της πολυκατοικίας.

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Εάν η πολυκατοικία διαθέτει δικό της ΑΦΜ, θα πρέπει να δηλωθεί στην εφαρμογή μέσω της επιλογής «Ορισμός ΑΦΜ» και τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου να εκδίδονται με αυτόν. Σε διαφορετική περίπτωση, χρησιμοποιείται ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του εκπροσώπου που δημιούργησε το προφίλ.

Ακόμη και όταν υπάρχει ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις ατομικές αιτήσεις των ενοίκων εμφανίζεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του εκπροσώπου.

Τι γίνεται αν δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία



Σε πολυκατοικίες όπου δεν έχει οριστεί διαχειριστής, οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι θα πρέπει να συμφωνήσουν ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του εκπροσώπου, ώστε να δημιουργήσει το προφίλ στην πλατφόρμα myΘέρμανση.

Αν δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να επιλεγεί ένας αριθμός παροχής που θα χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση της πολυκατοικίας.

Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί παραστατικά αγοράς πετρελαίου στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, ο νέος εκπρόσωπος πρέπει να δημιουργήσει νέο προφίλ. Οι ένοικοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω αυτού, ενώ θα πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου και η δυνατότητα πληρωμής.

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Εάν η αλλαγή γίνει μετά τις 4 Δεκεμβρίου 2026 ή έχουν ήδη εκδοθεί παραστατικά στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, ισχύει διαφορετική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, ο νέος διαχειριστής δηλώνει τον ΑΦΜ του στο υπάρχον προφίλ, ενώ οι αγορές πετρελαίου έως τις 31/3/2027 πρέπει να συνεχίσουν να εκδίδονται στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, ώστε να πραγματοποιηθούν σωστά οι διασταυρώσεις.

Πότε μπορούν να κάνουν αίτηση οι ένοικοι

Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση και η οριστική αποθήκευση του προφίλ, οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες μπορούν να προχωρήσουν στις δικές τους αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση.

Κατά την αίτηση επιλέγουν το πετρέλαιο θέρμανσης, συμπληρώνουν τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τον οικισμό και τα στοιχεία κατοικίας τους, ενώ δηλώνουν ότι διαμένουν σε πολυκατοικία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι να έχουν δηλώσει IBAN στο myAADE, στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

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Οι αγορές πετρελαίου διασταυρώνονται ηλεκτρονικά μέσω των στοιχείων που διαβιβάζουν οι προμηθευτές στην ΑΑΔΕ. Γι' αυτό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι έχουν δώσει στον προμηθευτή τα σωστά στοιχεία ΑΦΜ και αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ, με καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις την 4η Δεκεμβρίου 2026.