Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση -Πάνω από 4.500 αιτήσεις μέσα σε λίγα λεπτά - iefimerida.gr

Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, στην οποία μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027.

Πάνω από 4.500 αιτήσεις υποβλήθηκαν στα πρώτα λεπτά λειτουργίας του myΘέρμανση, καθώς χιλιάδες νοικοκυριά ποντάρουν στην αυξημένη επιδότηση για να καλύψουν το εκρηκτικό κόστος ενέργειας.

Η πλατφόρμα θα μείνει ανοικτή για αιτήσεις ως τις 4 Δεκεμβρίου και η αυξημένη προκαταβολή θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως τις 23 Δεκεμβρίου.

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Τα ποσά της επιδότησης διαμορφώνονται φέτος στα 100 με 1.040 ευρώ, ενώ στις ορεινές περιοχές το επίδομα μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ.

Τα βήματα για να κάνετε αίτηση

Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρείες διαχείρισης πολυκατοικιών, πριν από την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υποχρεούνται να δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:



-τον Α.Φ.Μ. του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας,



-τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,



-τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,



-τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,



-το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής της ψηφιακής πύλης myAADE της Α.Α.Δ.Ε., για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

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Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:



Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,



-το ονοματεπώνυμό του,



-ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,



-η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,



-ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,



-η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή

-ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,



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-το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας ή ηλεκτρικής ενέργειας.