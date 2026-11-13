Επίδομα παιδιού: Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις για το Α21 - Πότε πληρώνεται η πέμπτη δόση

Ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα κλείνει προσωρινά ώστε να προχωρήσει η εκκαθάριση και η πληρωμή της πέμπτης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Στη συνέχεια, θα ενεργοποιηθεί εκ νέου, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν ή να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πέμπτη δόση του επιδόματος﻿ παιδιού αναμένεται να πληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου, σε όσους έχουν υποβάλει και έχουν λάβει έγκριση για την αίτησή τους.

Πρόσθετη πληρωμή αναμένεται τον Δεκέμβριο, και συγκεκριμένα το διάστημα 21-23 Δεκεμβρίου, με τις υπόλοιπες παροχές του ΟΠΕΚΑ.

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού Α21

Μετά την επαναλειτουργία της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ΗΔΙΚΑ ή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ποσό που δικαιούται κάθε οικογένεια θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 για το 2026, καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπονται.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία φοίτησης των παιδιών, καθώς μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η συμμετοχή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο, καθώς και η επαρκής φοίτησή τους.

Το επίδομα για τα δύο πρώτα παιδιά κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ τον μήνα ανά παιδί, ανάλογα με το εισόδημα, ενώ από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο το ποσό διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής της αίτησης, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι γονείς οφείλουν να καταχωρίσουν στα αντίστοιχα πεδία:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά το παιδί.

Την τάξη φοίτησης.

Τον Αριθμό Μητρώου του μαθητή.

Εάν τα στοιχεία του μαθητή διασταυρωθούν επιτυχώς μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων, η διαδικασία συνεχίζεται. Αλλιώς, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση και ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέξουν την οριστική υποβολή της αίτησης. Μια αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, χωρίς να έχει υποβληθεί οριστικά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος.