Επίδομα γέννησης: Για ποιους αυξάνεται, ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - iefimerida.gr

Αυξήσεις έρχονται στο επίδομα γέννησης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το ποσό να φτάνει ακόμα και στα 7.500 ευρώ.

Οι αυξήσεις αφορούν οικογένειες που απέκτησαν παιδί από την 1η Ιανουαρίου 2026 και με τη γέννηση αυτού του μωρού, έγιναν πολύτεκνοι, για όσους πολύτεκνους απέκτησαν ένα ακόμα παιδί από την έναρξη της χρονιάς που διανύουμε, για όσους πολύτεκνους αποκτούν παιδί εφεξής, αλλά και για όσους θα αποκτήσουν παιδί από εδώ και πέρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειώσουμε ακόμα, ότι ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη και για την πληρωμή των αναδρομικών ποσών για γεννήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του έτους που διανύουμε. Η καταβολή δηλαδή της διαφοράς σε δικαιούχους που έχουν ήδη λάβει το επίδομα γέννησης.﻿

Από πότε εφαρμόζεται η αύξηση κατά 1.000 ευρώ

Το ποσό του επιδόματος γέννησης διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Ειδικότερα, η παροχή αυξάνεται, από τα 3.500 ευρώ, στα 4.500 ευρώ για όσους κάνουν τέταρτο παιδί και προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο, και φτάνει μέχρι τα 7.500 ευρώ για έβδομο παιδί. Βέβαια η κλιμάκωση συνεχίζεται και για τα επόμενα παιδιά. Χωρίς αλλαγές παραμένουν τα ποσά που χορηγούνται για τις τρεις πρώτες γεννήσεις.

Ας δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά, πως διαμορφώνονται, με τη νέα κλίμακα, τα ποσά που λαμβάνουν οι οικογένειες για το επίδομα γέννησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το πρώτο παιδί, το ποσό του επιδόματος γέννησης είναι 2.400 ευρώ, το οποίο «σπάει» σε δύο δόσεις των 1.200 ευρώ, για το δεύτερο παιδί, αυξάνεται κατά 300 ευρώ, και διαμορφώνεται στα 2.700 ευρώ, (δύο δόσεις των 1.350 ευρώ), για το τρίτο παιδί η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 3.000 ευρώ, με δύο δόσεις των 1.500 ευρώ.

Από κει και πέρα, το ποσό του επιδόματος για το τέταρτο παιδί, ανεβαίνει κατά 1.500 ευρώ, στα 4.500 ευρώ, για το πέμπτο παιδί στα 5.500 ευρώ, για το έκτο παιδί στα 6.500 ευρώ και για όσους γονείς κάνουν και έβδομο παιδί, μπορούν να λάβουν επίδομα γέννησης που ανέρχεται στα 7.500 ευρώ.﻿

Ποιοι μπορούν να πάρουν αναδρομικα και πότε

Εν τω μεταξύ, αναδρομικά θα καταβληθούν και για γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά. Αφορά και τις μητέρες που απέκτησαν τέταρτο ή επόμενο παιδί νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Πώς θα πληρωθούν τα αναδρομικά;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 22, ισχύουν τα εξής:

Αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση: Η διαφορά που προκύπτει θα πιστωθεί στους δικαιούχους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Δικαιούχοι: Αφορά τόσο όσους έχουν ήδη λάβει ολόκληρο το αρχικό επίδομα εφάπαξ, όσο και όσους έχουν εισπράξει μόνο την πρώτη δόση (στους οποίους η διαφορά θα καταβληθεί αναλογικά).

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις γεννήσεις στην Ελλάδα

Αναφοράς χρίζει πάντως, ότι από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, καταγράφηκαν στην Ελλάδα 43.339 γεννήσεις, με σημαντική επιβράδυνση στον ρυθμό μείωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων του υπουργείου Εσωτερικών. Με απλή αναγωγή στο σύνολο του έτους, ο αριθμός αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου στις 65.006 γεννήσεις. Ωστόσο, η τελική επίδοση αναμένεται να είναι σχετικά υψηλότερη, καθώς ο Δεκέμβριος καταγράφει διαχρονικά περισσότερες γεννήσεις σε σχέση με τον μέσο μηνιαίο ρυθμό.

Η νέα οικονομική θεωρία για την υπογεννητικότητα

Κλείνοντας να πούμε ότι μία ιστορικός, έχει τη δική της θεωρία για την υπογεννητικότητα, που αξίζει να αναφέρουμε. «Οι γυναίκες θέλουν μπαμπάδες, όχι άχρηστους συντρόφους» τόνισε.

Ο λόγος για την Κλαούντια Γκόλντιν, βραβευμένης με Νόμπελ ιστορικού της οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, που προτείνε μια εναλλακτική εξήγηση: Ίσως οι εργατικές, υψηλού μορφωτικού επιπέδου γυναίκες ανησυχούν για την αυτονομία που θα θυσίαζαν, αν οι σύντροφοί τους δεν μοιράζονταν το βάρος της ανατροφής των παιδιών.