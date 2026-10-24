 Επίδομα 500 ευρώ στο δημόσιο: Η ακρίβεια φέρνει σενάρια επίσπευσης της καταβολής του - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 500 ευρώ στο δημόσιο: Η ακρίβεια φέρνει σενάρια επίσπευσης της καταβολής του

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Επιδόματα © Magnific
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σενάρια για την καταβολή του επιδόματος Χριστουγέννων των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό εξετάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι πιέσεις από συνδικαλιστικές οργανώσεις για την επέκταση του μπόνους απόδοσης, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και το 15% των ετήσιων αποδοχών των δικαιούχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr, η νέα έξαρση της ακρίβειας και οι ανησυχίες για έναν δύσκολο χειμώνα, με τις υψηλές τιμές του πετρελαίου να επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενισχύουν τις εισηγήσεις στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης για ταχύτερη ενεργοποίηση του μέτρου.

Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνονται προτάσεις ώστε το μόνιμο επίδομα των 500 ευρώ να δοθεί για πρώτη φορά τα φετινά Χριστούγεννα, αντί για τον Δεκέμβριο του 2027. Πρόκειται για αλλαγή στο αρχικό χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, και περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών στις 18 Οκτωβρίου.

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