Επίδομα 400 ευρώ: Όλη η λίστα με τους δικαιούχους -Πότε θα πιστωθούν στους λογαριασμούς - iefimerida.gr

Εφάπαξ επίδομα 400 ευρώ θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 σε συνταξιούχους ΕΦΚΑ και Δημοσίου άνω των 65 ετών, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους επιδομάτων ΑμΕΑ και συνταξιούχους χηρείας άνω των 60 ετών.

Τα χρήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή στις 27 Νοεμβρίου.

Τι ισχύει για Δημόσιο και ΟΠΕΚΑ

Το επίδομα των 400 ευρώ δικαιούνται κατ' εξαίρεση οι εν ενεργεία απασχολούμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους καταβάλλεται το επίδομα τετραπληγίας-παραπληγίας, είτε για τον εαυτό τους ατομικά είτε για πάσχοντα, από αυτές τις νόσους, μέλη της οικογένειάς τους, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΑ, το επίδομα θα το λάβουν οι εξής δικαιούχοι:

Της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων.

Των προνοιακών παροχών οι οποίες χορηγούνται σε Άτομα με Αναπηρία.

Του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ), που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%.



Ποιοι δικαιούχοι, πλην ΟΠΕΚΑ, θα λάβουν το επίδομα

Πρόκειται για τους δικαιούχους του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου και του εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Για τους απόστρατους, που είναι και δικαιούχοι διαφόρων επιδομάτων, ισχύουν τα εξής για το επίδομα των 400 ευρώ: