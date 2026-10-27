Επίδομα 400 ευρώ: Όλη η λίστα με τους δικαιούχους -Πότε θα πιστωθούν στους λογαριασμούς - iefimerida.gr

Εφάπαξ επίδομα 400 ευρώ θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 σε συνταξιούχους ΕΦΚΑ και Δημοσίου άνω των 65 ετών, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους επιδομάτων ΑμΕΑ και συνταξιούχους χηρείας άνω των 60 ετών.
Τα χρήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή στις 27 Νοεμβρίου.
Τι ισχύει για Δημόσιο και ΟΠΕΚΑ
Το επίδομα των 400 ευρώ δικαιούνται κατ' εξαίρεση οι εν ενεργεία απασχολούμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους καταβάλλεται το επίδομα τετραπληγίας-παραπληγίας, είτε για τον εαυτό τους ατομικά είτε για πάσχοντα, από αυτές τις νόσους, μέλη της οικογένειάς τους, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.
Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΑ, το επίδομα θα το λάβουν οι εξής δικαιούχοι:
- Της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
- Του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων.
- Των προνοιακών παροχών οι οποίες χορηγούνται σε Άτομα με Αναπηρία.
- Του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ), που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%.
Ποιοι δικαιούχοι, πλην ΟΠΕΚΑ, θα λάβουν το επίδομα
Πρόκειται για τους δικαιούχους του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου και του εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.
Για τους απόστρατους, που είναι και δικαιούχοι διαφόρων επιδομάτων, ισχύουν τα εξής για το επίδομα των 400 ευρώ:
- Οι πολιτικοί υπαλλήλοι και στρατιωτικοί γενικά που δικαιούνται σύνταξη από πάθημα το οποίο προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας, οι οποίοι δικαιούνται επίδομα νόσου και ανικανότητας.
- Οι ανάπηροι πολέμου, αξιωματικοί και ανθυπασπιστές και όσοι εξομοιώνονται ή αντιστοιχούν με αυτούς που δικαιούνται επίδομα ανικανότητας.
- Όσοι συνταξιοδοτούνται επειδή πάσχουν από παραπληγία με ορθοκυστικές και δικαιούνται ειδικά πρόσθετα επιδόματα ανικανότητας βαριά αναπήρων πολέμου.
- Όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω παντελούς απώλειας της όρασης και των δύο οφθαλμών (εντελώς τυφλοί) ή λόγω ακρωτηριασμού των δύο άνω άκρων ή λόγω ακρωτηριασμού των δύο κάτω άκρων από του ύψους της κνήμης.
- Όσοι συνταξιοδοτούνται επειδή πάσχουν από σπαστική ή υστερική παραπληγία, αχρήστευση των δύο άνω άκρων, από τραύμα του κρανίου που συνεπάγεται ανικανότητα 100%.
- Οι δικαιούχοι επιδομάτων φυματικού ή νόσου.
- Όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω πολεμικού τραύματος ή νόσου που προήλθε από τις κακουχίες του πολέμου και υπέστησαν οποτεδήποτε μείωση της ικανότητας για εργασία σε ποσοστό 100% λόγω απώλειας της όρασης και των δύο οφθαλμών και δικαιούνται επίδομα τυφλότητας η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία.
- Οι δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας εξ ιδίου δικαιώματος, οι οποίοι λαμβάνουν βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη ανικανότητας που αναγνωρίζεται στους ανάπηρους πολέμου οπλίτες και καταβάλλεται από το Δημόσιο.