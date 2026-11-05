Επένδυση σε έργα τέχνης: Το 1 εκατομμύριο του Ράλλη, οι αποδόσεις και η διόρθωση στις τιμές μετά την αστάθεια - iefimerida.gr

Με «άρωμα» διόρθωσης το νέο στοίχημα για πίνακα του Ράλλη στο επερχόμενο Greek Sale του οίκου Bonhams στο Παρίσι που ενδέχεται να ξεκινήσει στα χαμηλά και να καταγράψει την υπεραξία της χρονιάς καθώς όλα είναι πιθανά



Αρχικό κεφάλαιο μεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ ζητά ο πωλητής του πίνακα με τίτλο «La séance du modèle», του Θεόδωρου Ράλλη, που εμφανίζεται στο ταμπλό του οίκου Bonhams στο Παρίσι, στην επερχόμενη δημοπρασία Greek Sale (18 Νοεμβρίου).

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Θεωρείται ένα από τα έργα κατηγορίας blue chip, υπογεγραμμένο και χρονολογημένο το 1874 με διαστάσεις 33x41εκ., και βάσει των στοιχείων του οίκου προέρχεται από τους κληρονόμους μιας ιδιωτικής συλλογής στη Μεγάλη Βρετανία.



Το έργο του Θεόδωρου Ράλλη εκτιμάται μεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ / Φωτογραφία: Bonhams

Επένδυση στην τέχνη μετά τη διόρθωση: Το παράδειγμα του Ράλλη και το στοίχημα της υπεραξίας

Η αγορά έργων του Ράλλη έχει υποστεί αρκετές ανισορροπίες κατά το παρελθόν, για αυτό και η τιμή εκτίμησης του συγκεκριμένου έργου θεωρείται αρκετά δελεαστική, αφήνοντας πολλά ενδεχόμενα για ένα άλμα, πιθανώς και για μία από τις πιο σημαντικές υπαραξίες του επερχόμενου Greek Sale.



Το 2007 το έργο «Προσευχή σε ελληνική εκκλησία» είχε εμφανιστεί προς πώληση με αρχική τιμή εκτίμησης 170.000 ευρώ. Η τελική του αξία σκαρφάλωσε στα 668.400 ευρώ. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο ίδιος πίνακας είχε αγοραστεί το 2003 προς 97.500 ευρώ, γεγονός που οδήγησε σε ετήσια απόδοση 100%.

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Την ίδια χρονιά, ο πίνακας με τίτλο «Αιχμάλωτη» άλλαξε χέρια στα 1.046.232 ευρώ, αφήνοντας πίσω όχι μόνο την αρχική εκτίμηση των 300.000 και 500.000 στερλινών (436.000 και 730.000 ευρώ), αλλά και το μέχρι τότε ρεκόρ για έργο του Ράλλη που ήταν στα 159.000 ευρώ.

Ασφαλώς, λαμβάνουμε υπόψη τη χρονική περίοδο κατά την οποία σημειώθηκε το άλμα, εφόσον δεν είχε ξεσπάσει ακόμα η οικονομική κρίση και η ελληνική αγορά τέχνης βίωνε ένα παρορμητικό market making που εκτόξευε τα επίπεδα των τιμών για τους Έλληνες ζωγράφους: άλλοτε με λογική και άλλοτε απερίσκεπτα, χωρίς στρατηγική, στα απόνερα μιας ευκαιριακής κερδοσκοπίας.



Ο πίνακας του Ράλλη που στιγμάτισε την πορεία των τιμών για τα έργα του μεγάλου ζωγράφου / Φωτογραφία: Sotheby's, Bonhams

Οταν το 2011 ο ίδιος πίνακας εμφανίστηκε για μεταπώληση μέσω του οίκου Bonhams στο Λονδίνο εκτιμήθηκε στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2007 δηλαδή από 300.000 έως 500.000 στερλίνες (436.000 και 730.000 ευρώ). Παρόλα αυτά, έμεινε απούλητος.

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Μια δεκαετία αργότερα, την άνοιξη του 2021, εν μέσω πανδημίας COVID19 καταγράφεται άλλη μια επανεμφάνιση της «Αιχμάλωτης» στο παράρτημα του οίκου Bonhams στο Παρίσι. Ήταν μάλιστα από τα υποψήφια starlot της αναμέτρησης με τιμές εκτίμησης μεταξύ 300.000 και 500.000 ευρώ. Οι προσδοκίες ήταν αρκετά υψηλές, για ένα αποτέλεσμα τουλάχιστον κοντά στο high estimate ή και λίγο παραπάνω, στα 600.000 ευρώ (hammer). Κυρίως, διότι στο τελευταίο Greek Sale που είχε κάνει ο οίκος Bonhams στο Λονδίνο το 2020, είχαν καταγραφεί εξαιρετικά αποτελέσματα όπως η επένδυση των 608.000 ευρώ για πίνακα του Μόραλη ή τα 790.219 ευρώ για έργο του Εγγονόπουλου.

Όμως, χωρίς να υπάρχει bidding στην έδρα ή το διαδίκτυο, το έργο πωλήθηκε τελικά με ένα μόνο bid στα 300.000 ευρώ (hammer price) και στα 375.312 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών του οίκου.



Το repricing του Ράλλη μετά την υποχώρηση της δεκαετίας στο -70% και η νέα επενδυτική ευκαιρία στο Greek Sale



Εξετάζοντας την πορεία του πίνακα από το 2007 που είχε αγοραστεί έναντι 1 εκατ. ευρώ μέχρι την τελευταία αγοραπωλησία το 2021 βλέπει κανείς την εμφανή πτώση -70%, δίνοντας, ωστόσο μια ανάσα ρευστότητας στον πωλητή του - κάτι που δεν συναντάμε στη χρηματαγορά ή άλλα επενδυτικά εργαλεία που μπορεί να κατρακυλήσουν στο μηδεν.

Τα χρόνια που ακολούθησαν η αγορά έργων του Ράλλη κατέγραφε σερί ασταθούς πορείας με τις τιμές πώλησης στα έργα του να κλειδώνουν από 9.000 έως 200.000 ευρώ.



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Εργο του Ράλλη που το 2009 είχε αγγίξει 14.400 στερλίνες (17.280 ευρώ) / Φωτογραφία: Bonhams

Με το έργο που ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια στο Greek Sale της 18ης Νοεμβρίου φαίνεται μια διορθωτική κίνηση μετά από μια περίοδο έντονων μεταβολών και υποχωρήσεων κάτι που ενδέχεται να δημιουργήσει μια νέα επενδυτική ευκαιρία για έναν από τους πιο αναγνωρισμένους εκπροσώπους της ελληνικής ζωγραφικής του 19ου αιώνα και με όλα τα εχέγγυα να σταθεί στη διεθνή αγορά orientalist τέχνης.