Στις αγορές το Ελληνικό Δημόσιο με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου έως 250 εκατ. ευρώ - iefimerida.gr

Στις αγορές βγαίνει το Ελληνικό Δημόσιο με την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, σήμερα Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, θα διενεργηθεί Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 16 Ιουνίου 2036, σε άυλη μορφή. Πρόκειται για το νέο δεκαετές ομόλογο που εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2026.

Νέο δεκαετές ομόλογο που εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 (Τ+5).

Στο κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμαινόταν στο 3,75%. Το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, η απόδοση του οποίου βρίσκεται στο 3,05%, διαμορφώνεται στο 0,70%.

Σε γενικές γραμμές, τα ελληνικά ομόλογα έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τις έντονες πιέσεις και τη μεταβλητότητα που προκάλεσε η έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου 2026. Ωστόσο, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά περίπου 44 μονάδες βάσης (0,44%) μέσα σε ένα μήνα, φτάνοντας το 3,79% στις αρχές Απριλίου, από 3,35% που ήταν στις αρχές Μαρτίου. Παράλληλα, το περιθώριο (spread) έναντι του γερμανικού 10ετούς ομολόγου (Bund) διευρύνθηκε ελαφρώς στις 76 μονάδες βάσης (0,76%) (από τις ~50-60 μ.β. πριν την κρίση). Αν και παραδοσιακά τα ομόλογα λειτουργούν ως «ασφαλές καταφύγιο», ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε αρχικά πτώση τιμών (και άνοδο αποδόσεων) λόγω των φόβων για πληθωρισμό από την άνοδο των τιμών ενέργειας.

Στη σημερινή δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/4/2026, με υποβολή μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 12:00 τοπική ώρα, της 15ης Απριλίου 2026.

Οι ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιούνται διαδοχικά στις ζητούμενες τιμές μέχρι την κάλυψη του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού.

Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία. Η εν λόγω δημοπρασία θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Β.Δ. Για τα Ομόλογα δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ