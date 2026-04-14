﻿Ελλάδα στις αγορές: Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου, έως 250 εκατ. ευρώ, εν μέσω σταθερού επενδυτικού ενδιαφέροντος - iefimerida.gr

Στις αγορές βγαίνει αύριο το Ελληνικό Δημόσιο με επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Σε μια διαδικασία που αφορά τίτλο σταθερού επιτοκίου 3,375% με λήξη στις 16 Ιουνίου 2036.

Η έκδοση αφορά το νέο δεκαετές ομόλογο που είχε εκδοθεί στις 20 Ιανουαρίου 2026, ενώ στόχος της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και η εύρυθμη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Διαδικασία δημοπρασίας και όροι συμμετοχής

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 και θα αφορά ποσό έως 250 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία διακανονισμού τις 22 Απριλίου 2026.

Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν αποκλειστικά Βασικοί Διαπραγματευτές, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν έως πέντε ανταγωνιστικές προσφορές μέσω του συστήματος ΗΔΑΤ, μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα.

Συνθήκες στις αγορές ομολόγων

Στο κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου βρισκόταν στο 3,75%, ενώ το περιθώριο έναντι του γερμανικού τίτλου (Bund) διαμορφωνόταν στο 0,70%.

Παρά τις διεθνείς πιέσεις και τη μεταβλητότητα που έχει καταγραφεί στις αγορές λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, τα ελληνικά ομόλογα εμφανίζουν ανθεκτικότητα, αν και οι αποδόσεις έχουν κινηθεί ανοδικά τον τελευταίο μήνα.

Κανόνες και τεχνικές λεπτομέρειες της δημοπρασίας

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό των Βασικών Διαπραγματευτών, με υποβολή αποκλειστικά ανταγωνιστικών προσφορών, οι οποίες θα ικανοποιούνται διαδοχικά μέχρι την κάλυψη του ποσού της έκδοσης.

Η συγκεκριμένη δημοπρασία θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Βασικών Διαπραγματευτών, ενώ δεν προβλέπεται καταβολή προμήθειας για τα ομόλογα.