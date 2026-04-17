«Καλπάζουν»τα ενοίκια, οι περιοχές που εκτοξεύτηκαν -Πότε και πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες να ζητήσουν αύξηση, πότε είναι παράνομο - iefimerida.gr

Η ΕΛΣΤΑΤ μέτρησε στο 7,6% την ετήσια αύξηση στα ενοίκια τον Μάρτιο. Ωστόσο, αυτή η αύξηση δεν είναι παρά μόνο η κορυφή του παγόβουνου.



ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι αυξήσεις στα ενοίκια παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, με τις «φιλικότερες» να καταγράφουν μεγαλύτερη άνοδο τιμών. Συγκεκριμένα στοιχεία δείχνουν υψηλές μέσες τιμές σε διάφορες πόλεις και προάστια, καθιστώντας δύσκολη μια ενιαία εικόνα.

Η αναπροσαρμογή ενοικίου ορίζεται ως μεταβολή του μισθώματος και μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης βάσει συμφωνίας είτε μετά την τριετή ελάχιστη διάρκειά της. Αυτή μπορεί να προκύψει από ρήτρα στο συμβόλαιο ή νέα συμφωνία.

Ο νόμος δεν καθορίζει ανώτατη αύξηση ενοικίου μετά την τριετία, αφήνοντας την τιμή στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των μερών. Παράνομη θεωρείται η μονομερής αύξηση χωρίς συναίνεση, πριν την τριετία χωρίς ρήτρα ή χωρίς έγγραφη συμφωνία.

Η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι συμφωνημένος όρος στο μισθωτήριο που επιτρέπει την αλλαγή του ενοικίου βάσει προκαθορισμένων κανόνων, συχνά συνδεδεμένη με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Οι ενοικιαστές έχουν δικαίωμα άρνησης σε μη νόμιμες αυξήσεις.

Τα στοιχεία της αγοράς μαρτυρούν μεγαλύτερες αυξήσεις, με σημαντικές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, που καθιστούν ακόμα πιο δύσκολο το να σχηματίσει κανείς μια συνολική εικόνα. Σύμφωνα με το indomio, τον Μάρτιο η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 10,46 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 3,46% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025 (€ 10,11 το μήνα ανά τ.μ.).

Αν ανατρέξει, όμως, κανείς στα στοιχεία ανά περιοχή θα διαπιστώσει ότι η εικόνα διαφοροποιείται, ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και οι απόλυτες τιμές, αφού στις περιοχές όπου ήδη τα ενοίκια είναι στα ύψη, οι αυξήσεις είναι μικρότερες, ενώ στις πιο «φιλικές» περιοχές, οι ζητούμενες τιμές ενοικίων «τρέχουν» με μεγαλύτερη ταχύτητα:

Στο κέντρο της Αθήνας, η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 12,37 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 6,55%

Στα δυτικά προάστια, η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 8,70 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 6,10%

Στα βόρεια προάστια, η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 12,60 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 3,70%

Στα νότια προάστια, η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 14,07 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 1,30%

Στα ανατολικά προάστια, η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 9,34 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 5,18%

Στον Πειραιά, η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 10,64 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 2,90%

Στη Θεσσαλονίκη, η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 8,69 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 5,72%

Στη Λάρισα, η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 7,12 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 11,08%

Στα Ιωάννινα, η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 7,89 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 5,76%

Στην Πάτρα, η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 7,93 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 6,59%

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 9,40 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 8,55%

Πότε μπορεί να αυξηθεί το ενοίκιο κατοικίας

﻿Με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι να απορεί κανείς από το ότι χιλιάδες ενοικιαστές αγωνιούν κάθε φορά που συνομιλούν με τους σπιτονοικοκύρηδες τους για το ύψος του ενοικίου, καθώς κάθε τέτοια συζήτηση καταλήγει συνήθως σε αναπροσαρμογή του μισθώματος και μάλιστα σε επίπεδα πολλαπλάσια του πληθωρισμού και της αύξησης των μισθών.

Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί, όμως, να γίνει αύξηση του ενοικίου; Το Spitogatos δίνει τις απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα.

Τι είναι και πότε γίνεται αναπροσαρμογή ενοικίου;

﻿Η αναπροσαρμογή ενοικίου είναι η μεταβολή του ποσού του μισθώματος προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αναπροσαρμογή μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, εφόσον έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, είτε μετά τη λήξη της ελάχιστης διάρκειάς της (τρία χρόνια), εφόσον δεν έχει οριστεί διάρκεια και είναι αορίστου χρόνου. Να σημειωθεί πως η αναπροσαρμογή ενοικίου μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως:

Βάσει συμφωνίας στο μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω ρήτρας αναπροσαρμογής

Με νέα συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή

Μετά τη λήξη της υποχρεωτικής τριετίας

Όσον αφορά το πότε μπορεί να γίνει αναπροσαρμογή ενοικίου, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης επιτρέπεται μόνο εφόσον προβλέπεται ρητά στο συμβόλαιο μέσω σχετικής ρήτρας. Μετά την τριετία, η οποία σύμφωνα με τον Ν. 1703/1987 είναι η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας, ακόμη κι αν έχει συμφωνηθεί μικρότερη ή είναι αορίστου χρόνου, ο ιδιοκτήτης μπορεί:

Να ζητήσει αναπροσαρμογή του ενοικίου με συμφωνία αναπροσαρμογής σε ορισμένο χρονικό διάστημα

Να προτείνει νέο μίσθωμα

Να προχωρήσει σε νέα μίσθωση, εφόσον υπάρχει συμφωνία

Ποια είναι η νόμιμη αύξηση ενοικίου μετά την τριετία﻿

﻿Γενικώς δεν ορίζεται εκ του νόμου ανώτατη αύξηση ενοικίου στις μισθώσεις κατοικίας, αλλά μετά την ελάχιστη διάρκεια της τριετίας και πάλι το ύψος του μισθώματος ρυθμίζεται ελεύθερα από τα μέρη. Ωστόσο αν δεν συμφωνήσουν, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει απόδοση του ακινήτου.

Πότε θεωρείται παράνομη η αύξηση ενοικίου﻿

﻿Παράνομη θεωρείται η αύξηση ενοικίου όταν γίνεται μονομερώς από τον ιδιοκτήτη χωρίς τη συναίνεση του ενοικιαστή, όταν επιβάλλεται πριν από τη συμπλήρωση της τριετίας χωρίς να υπάρχει σχετική ρήτρα στο μισθωτήριο, ή όταν απαιτείται νέο, υψηλότερο μίσθωμα χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών.

Τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής ενοικίου﻿

﻿Πρώτα από όλα, είναι σημαντικό να αποσαφηνίσουμε τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής ενοικίου. Η ρήτρα αναπροσαρμογής ενοικίου είναι ένας συμφωνημένος όρος στο μισθωτήριο συμβόλαιο που επιτρέπει την αλλαγή του ενοικίου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, βάσει προκαθορισμένων κανόνων. Συνήθως, επιτρέπει την αύξηση (και σπανιότερα τη μείωση) του ενοικίου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Με λίγα λόγια, αποτελεί συμφωνία των δύο πλευρών και καθορίζει με ακρίβεια πότε και πώς θα μεταβάλλεται το μίσθωμα.

Πώς λειτουργεί η ρήτρα αναπροσαρμογής﻿

﻿Συμφωνείται εξ αρχής στο μισθωτήριο συμβόλαιοΕνεργοποιείται συνήθως σε ετήσια βάση.Προβλέπει συγκεκριμένο μηχανισμό υπολογισμού της αύξησης.

Ποιες είναι οι πιο κοινές μορφές ρήτρας; ﻿Σταθερό ποσοστό αύξησης (π.χ. 2%-3% επί του τελευταίου μισθώματος ετησίως)Σύνδεση με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της ΕΛΣΤΑΤΣυνδυασμός των παραπάνω

Πώς υπολογίζεται του ύψος του ποσού μετά την αναπροσαρμογή ενοικίου﻿

﻿Ο υπολογισμός της αναπροσαρμογής ενοικίου γίνεται βάσει της ρήτρας που έχει συμφωνηθεί στο μισθωτήριο. Για παράδειγμα, αν το τρέχον ενοίκιο είναι 700 € και η ρήτρα προβλέπει αύξηση 3% ετησίως, το νέο μίσθωμα διαμορφώνεται ως εξής: 700 € + (700 × 3%) = 721 €. Αν η ρήτρα είναι συνδεδεμένη με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, τότε εφαρμόζεται το ποσοστό πληθωρισμού που ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ για την αντίστοιχη περίοδο.

Πώς επηρεάζει τον ενοικιαστή η αναπροσαρμογή ενοικίου﻿

﻿Η αναπροσαρμογή ενοικίου επηρεάζει τον ενοικιαστή, καθώς αυξάνει το μηνιαίο κόστος στέγασης, απαιτεί πιο προσεκτικό οικονομικό προγραμματισμό και συχνά δημιουργεί την ανάγκη για διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη. Σημειώνεται ότι ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε αύξηση δεν προβλέπεται νόμιμα ή δεν έχει συμφωνηθεί.

Πώς να διαπραγματευτείς την αναπροσαρμογή ενοικίου

﻿Για να διαπραγματευτείς αποτελεσματικά την αναπροσαρμογή ενοικίου, ζήτησε τεκμηρίωση της προτεινόμενης αύξησης, σύγκρινε το μίσθωμα με τις τιμές της αγοράς στην περιοχή, πρότεινε μικρότερη ή σταδιακή αναπροσαρμογή και αξιοποίησε τη συνέπειά σου ως ενοικιαστής ως επιχείρημα. Η αναπροσαρμογή δεν είναι αυτόματη ούτε αυθαίρετη, αλλά βασίζεται στο μισθωτήριο, στη νομοθεσία και κυρίως στη συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Η σωστή ενημέρωση αποτελεί το «κλειδί» για δίκαιες και διαφανείς μισθώσεις.