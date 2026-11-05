Ενοίκια: Είδος προς εξαφάνιση και τα μικρά διαμερίσματα έως 500 ευρώ στην Αττική -Τι ισχύει ανά περιοχή [πίνακες] - iefimerida.gr

Σημαντική συρρίκνωση καταγράφει η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών, μικρών κατοικιών έως 50 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, με ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα έως 500 ευρώ, περιορίζοντας τις στεγαστικές επιλογές κυρίως για νέους εργαζόμενους και ζευγάρια που αναζητούν την πρώτη τους κατοικία.

Η ανάλυση των δημοσιευμένων αγγελιών ενοικίασης για την περίοδο 2023-2026, σύμφωνα με έρευνα του Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου E- Real Estates αποκαλύπτει ότι στο κέντρο της Αθήνας, ενώ το 2023 περισσότερα από τα μισά διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα εντάσσονταν στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό, το 2026, το ποσοστό έχει περιοριστεί σε λιγότερα από 3 στα 10.

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Η μεταβολή δεν αφορά αποκλειστικά τις ακριβότερες περιοχές της Αττικής. Καταγράφεται και στα Δυτικά Προάστια και στον Πειραιά, περιοχές που παραδοσιακά προσέφεραν οικονομικότερες επιλογές σε όσους αναζητούσαν κατοικία με περιορισμένο προϋπολογισμό.

Πόσα μικρά διαμερίσματα διατίθενται έως 500 ευρώ; Η νέα πραγματικότητα στην αγορά ενοικίασης

Η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Σήμερα, 7 στα 10 διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας έχουν ζητούμενο ενοίκιο άνω των 500 ευρώ. Από το σύνολο των διαθέσιμων κατοικιών, περίπου 4 στα 10 ξεπερνούν τα 600 ευρώ και 2 στα 10 τα 700 ευρώ μηνιαίως.

«Πρόκειται για μια σημαντική μετατόπιση των ζητούμενων μισθωμάτων προς υψηλότερα επίπεδα, η οποία περιορίζει τις οικονομικά προσιτές επιλογές, επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και δυσχεραίνει την ανεξαρτητοποίηση των νέων», αναφέρει ο πρόεδρος του E- Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας.

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Διαθεσιμότητα κατοικιών έως 50τμ με ζητούμενο ενοίκιο έως 500€/μήνα

Περιοχή 2023 2024 2025 2026 Κέντρο Αθήνας 54,66% 45,65% 38,12% 29,74% Δυτικά Προάστια 75,86% 60,60% 56,50% 48,29% Νότια Προάστια 26,41% 25,02% 27,27% 19,80% Βόρεια Προάστια 23,58% 15,24% 12,23% 11,55% Πειραιάς 37,85% 31,11% 34,01% 26,58%

Πηγή /Επεξεργασία: Δημοσιευμένες αγγελίες ακινήτων προς ενοικίαση, 2023-2026. Κατοικίες έως 50 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου/ Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Η μεγάλη ανατροπή 2023-2026: Από τις περισσότερες επιλογές στη στεγαστική στενότητα

Στο κέντρο της Αθήνας, το ποσοστό των διαθέσιμων μικρών διαμερισμάτων με ζητούμενο ενοίκιο έως 500 ευρώ μειώθηκε από 54,66% το 2023 σε 29,74% το 2026. Πρόκειται για υποχώρηση κατά 24,92 ποσοστιαίες μονάδες ή περίπου 46% αναλογικά. Με άλλα λόγια, ενώ το 2023 ένας ενδιαφερόμενος μπορούσε να αναζητήσει κατοικία εντός του συγκεκριμένου προϋπολογισμού σε περίπου 55 από κάθε 100 διαθέσιμες αγγελίες, σήμερα οι αντίστοιχες επιλογές περιορίζονται σε μόλις 30.

Στα Δυτικά Προάστια, όπου το 2023 σχεδόν 3 στις 4 διαθέσιμες μικρές κατοικίες (75,86%) είχαν ζητούμενο μίσθωμα έως 500 ευρώ, το ποσοστό υποχώρησε στο 48,29% το 2026. Η μείωση κατά 27,57 ποσοστιαίες μονάδες είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των εξεταζόμενων περιοχών. Για πρώτη φορά στην εξεταζόμενη περίοδο, περισσότερα από τα μισά διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα στα Δυτικά Προάστια υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο ενοικίου.

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Στα Νότια Προάστια, η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 500 ευρώ περιορίστηκε από 26,41% σε 19,80%, με αποτέλεσμα περίπου 8 στα 10 διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα να βρίσκονται πλέον εκτός του συγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Στα Βόρεια Προάστια, η εικόνα είναι ακόμη πιο περιοριστική. Το ποσοστό των διαθέσιμων κατοικιών έως 500 ευρώ μειώθηκε από 23,58% το 2023 σε μόλις 11,55% το 2026. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναλογική συρρίκνωση μεταξύ των εξεταζόμενων περιοχών, που υπερβαίνει το 50%. Πλέον, σχεδόν 9 στα 10 διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500 ευρώ.

Στον Πειραιά, το αντίστοιχο ποσοστό υποχώρησε από 37,85% σε 26,58%, καταγράφοντας μείωση κατά 11,27 ποσοστιαίες μονάδες. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι ο περιορισμός των οικονομικά προσιτών επιλογών αφορά ευρύτερα την αγορά κατοικίας της Αττικής.

Η μεταβολή της διαθεσιμότητας μικρών κατοικιών με ζητούμενο ενοίκιο έως 500€ (2023-2026)

Περιοχή Μεταβολή διαθεσιμότητας Κέντρο Αθήνας -24,92 ποσοστιαίες μονάδες Δυτικά Προάστια -27,57 ποσοστιαίες μονάδες Νότια Προάστια -6,61 ποσοστιαίες μονάδες Βόρεια Προάστια -12,03 ποσοστιαίες μονάδες Πειραιάς -11,27 ποσοστιαίες μονάδες

Πηγή /Επεξεργασία: Δημοσιευμένες αγγελίες ακινήτων προς ενοικίαση, 2023-2026. Κατοικίες έως 50 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου/ Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

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Η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστιαίες μονάδες καταγράφεται στα Δυτικά Προάστια, ενώ τα Βόρεια Προάστια εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αναλογική υποχώρηση. Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι οι μικρές κατοικίες εξαφανίζονται από την αγορά, αλλά ότι ολοένα μικρότερο μέρος των διαθέσιμων διαμερισμάτων παραμένει προσβάσιμο σε όσους διαθέτουν έως 500 ευρώ τον μήνα για ενοίκιο.

«Το ουσιαστικό συμπέρασμα της τετραετίας είναι ότι η στεγαστική πίεση δεν περιορίζεται πλέον στις μεγαλύτερες οικογενειακές κατοικίες. Επεκτείνεται και στα μικρά διαμερίσματα, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των νέων και των ζευγαριών στην πρώτη τους κατοικία», τονίζει ο κ. Μπάκας.

Η μεγάλη αντίφαση: Μικρότερες κατοικίες, μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση

Η αναζήτηση κατοικίας με ενοίκιο έως 500 ευρώ συνοδεύεται πλέον από σημαντικούς περιορισμούς, τόσο ως προς τη διαθεσιμότητα όσο και ως προς τα χαρακτηριστικά των ακινήτων. Σε περιοχές όπως η Κυψέλη, το Παγκράτι, ο Ζωγράφος και η Καλλιθέα, οι οικονομικότερες επιλογές αφορούν κυρίως γκαρσονιέρες και μικρά διαμερίσματα έως 35 τ.μ., με διαφοροποιήσεις στην παλαιότητα, την κατάσταση συντήρησης, τον εξοπλισμό και την ενεργειακή απόδοση.

Η οικονομική διάσταση του προβλήματος είναι εξίσου σημαντική. Ακόμη και όταν εντοπίζεται ένα μικρό διαμέρισμα με ενοίκιο 500 ευρώ, το κόστος του εξακολουθεί να απορροφά σημαντικό μέρος του εισοδήματος. Το συγκεκριμένο μίσθωμα αντιστοιχεί σε ετήσια δαπάνη 6.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται κοινόχρηστα, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και λοιπά λειτουργικά έξοδα.

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Πόσο από το καθαρό μηνιαίο εισόδημα απορροφά ένα ενοίκιο 500 ευρώ

Καθαρό μηνιαίο εισόδημα Ενοίκιο Ποσοστό εισοδήματος 800€ 500€ 62,5% 900€ 500€ 55,6% 1.000€ 500€ 50,0% 1.200€ 500€ 41,7% 1.500€ 500€ 33,3%

Πηγή: Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates - Υπολογισμοί βάσει ενδεικτικών καθαρών μηνιαίων εισοδημάτων.