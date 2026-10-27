Ενοίκια: Είδος προς εξαφάνιση οι κατοικίες 80-110 τ.μ. με μίσθωμα έως 600 ευρώ στην Αττική -Τι ισχύει ανά περιοχή [πίνακες] - iefimerida.gr

Είδος προς εξαφάνιση είναι οι οικογενειακές κατοικίες 80-110 τ.μ. με μίσθωμα έως και 600 ευρώ. Τα νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια οι οικονομικά προσιτές κατοικίες κατέγραψαν μείωση άνω του 90% στην Αττική.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται, πλέον, στις παραδοσιακά ακριβότερες περιοχές των Βορείων και Νοτίων Προαστίων.

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Η δραματική συρρίκνωση της διαθεσιμότητας σημειώνεται ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, στα Δυτικά Προάστια, στον Πειραιά και στο Υπόλοιπο Αττικής, περιοχές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποτελούσαν βασικές επιλογές για νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, σύμφωνα με έρευνα του Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου E- Real Estates.

2022-2026: Δραματική συρρίκνωση του ποσοστού διαθεσιμότητας οικογενειακών κατοικιών με ενοίκιο έως 600€



Στο κέντρο της Αθήνας, το ποσοστό διαθεσιμότητας μειώθηκε από 19,96% το 2022 σε μόλις 1,20% το 2026, καταγράφοντας πτώση 18,76 ποσοστιαίων μονάδων και συνολική ποσοστιαία μείωση 94%. Αυτό σημαίνει ότι, με βάση το εξεταζόμενο δείγμα, περίπου μία στις 83 διαθέσιμες οικογενειακές κατοικίες προσφέρεται πλέον με ζητούμενο μίσθωμα έως 600 ευρώ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στα Δυτικά Προάστια, όπου το 2022 το 35,58% των διαθέσιμων οικογενειακών κατοικιών είχε ζητούμενο μίσθωμα έως 600 ευρώ. Το ποσοστό περιορίστηκε σε 23,3% το 2023, σε 15,09% το 2024, σε 9,3% το 2025 και πλέον σε μόλις 3,37% το 2026. Πρόκειται για μείωση 32,21 ποσοστιαίων μονάδων, που αντιστοιχεί σε συνολική ποσοστιαία μείωση 90,5% μέσα σε τέσσερα χρόνια, αναδεικνύοντας τη σημαντική μεταβολή των συνθηκών ακόμη και στις παραδοσιακά οικονομικότερες περιοχές της Αττικής.

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Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει ο Πειραιάς, όπου η διαθεσιμότητα οικονομικών οικογενειακών κατοικιών μειώθηκε από 35,46% το 2022 σε μόλις 2,69% το 2026, καταγράφοντας πτώση 32,77 ποσοστιαίων μονάδων και συνολική ποσοστιαία μείωση 92,4%.



Στο Υπόλοιπο Αττικής, το ποσοστό διαθεσιμότητας περιορίστηκε από 27,20% το 2022 σε 6,88% το 2026, σημειώνοντας συνολική ποσοστιαία μείωση 74,7%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ το 2025 είχε καταγραφεί προσωρινή αύξηση της διαθεσιμότητας στο 14,21%, τα νέα στοιχεία του 2026 αποτυπώνουν εκ νέου σημαντική υποχώρηση, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία εξεύρεσης οικονομικής οικογενειακής κατοικίας ακόμη και εκτός του κεντρικού αστικού ιστού.



Στα Νότια Προάστια, η διαθεσιμότητα οικονομικών οικογενειακών κατοικιών βρίσκεται πλέον στο οριακό 0,18%, ενώ στα Βόρεια Προάστια καταγράφεται μηδενική διαθεσιμότητα στο εξεταζόμενο δείγμα.



Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια το ποσοστό διαθεσιμότητας οικονομικά προσιτών οικογενειακών κατοικιών έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 90% στο κέντρο της Αθήνας, στα Δυτικά Προάστια και στον Πειραιά. Πρόκειται για περιοχές που παραδοσιακά συγκέντρωναν σημαντικό μέρος της ζήτησης από νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.



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Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι το όριο των 600 ευρώ, το οποίο το 2022 κάλυπτε σημαντικό μέρος της προσφοράς οικογενειακών κατοικιών σε αρκετές περιοχές της Αττικής, το 2026 καλύπτει πλέον ένα εξαιρετικά περιορισμένο τμήμα της αγοράς.



Η στεγαστική κρίση δεν αποτυπώνεται πλέον μόνο στην αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων, αλλά και στη δραματική συρρίκνωση των διαθέσιμων οικονομικών επιλογών. Για ολοένα περισσότερα νοικοκυριά, η αναζήτηση οικογενειακής κατοικίας με μίσθωμα έως 600 ευρώ μετατρέπεται από μια δύσκολη διαδικασία σε μια σχεδόν ανέφικτη επιλογή, ακόμη και σε περιοχές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν οικονομικά προσιτές.



Στα Νότια Προάστια, η διαθεσιμότητα οικονομικών οικογενειακών κατοικιών βρίσκεται πλέον στο οριακό 0,18%, ενώ στα Βόρεια Προάστια καταγράφεται μηδενική διαθεσιμότητα στο εξεταζόμενο δείγμα.

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων/Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, κατοικίες 80-110 άνω του 1ου ορόφου με 2-3ΥΔ

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Διευκρίνιση: Τα ποσοστά διαθεσιμότητας αποτυπώνουν την αναλογία των διαθέσιμων προς μίσθωση οικογενειακών κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 600 ευρώ επί του συνόλου των διαθέσιμων κατοικιών που πληρούν τα εξεταζόμενα κριτήρια σε κάθε γεωγραφική ενότητα. Οι αναφερόμενες ποσοστιαίες μειώσεις αφορούν τη μεταβολή αυτής της αναλογίας κατά την περίοδο 2022-2026 και όχι κατ’ ανάγκη τη μεταβολή του απόλυτου αριθμού των διαθέσιμων κατοικιών.

Κέντρο Αθήνας: Μόλις το 1,20% των οικογενειακών κατοικιών διατίθεται με ενοίκιο έως 600€ - Μείωση 94% από το 2022



Η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Το 2026, μόλις το 1,20% των διαθέσιμων προς μίσθωση οικογενειακών κατοικιών του εξεταζόμενου δείγματος έχει ζητούμενο μίσθωμα έως 600 ευρώ, έναντι 3,59% το 2025 και 19,96% το 2022.

Η συρρίκνωση αυτή αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα σε συνοικίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποτελούσαν βασικές επιλογές για οικογένειες με περιορισμένο προϋπολογισμό.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Θυμαράκια, όπου το 2023 το 85% των διαθέσιμων οικογενειακών κατοικιών προσφερόταν με μίσθωμα έως 600 ευρώ. Το ποσοστό μειώθηκε σε 20% το 2024 και το 2025, ενώ το 2026 καταγράφεται μηδενική διαθεσιμότητα.



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Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν τα Σεπόλια, όπου από 36,36% το 2023 και 11,11% το 2025, η διαθεσιμότητα περιορίστηκε στο 0% το 2026.

Στον Άγιο Ελευθέριο, το ποσοστό μειώθηκε από 66,6% το 2023 σε 4,16% το 2026, ενώ στα Πατήσια από 40,2% σε μόλις 3,22%.



Στην Κυψέλη, μια από τις πολυπληθέστερες συνοικίες της Αθήνας, η διαθεσιμότητα οικονομικών οικογενειακών κατοικιών διαμορφώνεται πλέον στο 2,82%, έναντι 30% το 2023.



Ακόμη και στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου παραδοσιακά καταγραφόταν μεγαλύτερη προσφορά οικονομικών κατοικιών, το ποσοστό μειώθηκε από 45,45% το 2023 σε 9,09% το 2026.



Η Πλατεία Αμερικής αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιοχές του εξεταζόμενου δείγματος που εξακολουθούν να εμφανίζουν σχετικά υψηλότερη διαθεσιμότητα, με ποσοστό 22,22% το 2026. Ακολουθούν η Πλατεία Αττικής με 11,11% και ο Άγιος Παντελεήμονας με 9,09%.



Αθήνα Κέντρο: Διαθεσιμότητα οικογενειακών κατοικιών έως 600€/μήνα



Ποσοστό επί των διαθέσιμων οικογενειακών κατοικιών ανά περιοχή, 2023-2026.

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Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων/Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, κατοικίες 80-110 άνω του 1ου ορόφου με 2-3ΥΔ

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής ανάλυσης, περίπου το 90% των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας είναι κατασκευής έως το 1980. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα παλαιό οικιστικό απόθεμα, με κατοικίες που ενδέχεται να είναι πλήρως, μερικώς ή καθόλου ανακαινισμένες.

Επομένως, ακόμη και όταν μια οικογένεια εντοπίσει κατοικία εντός του οικονομικού της προϋπολογισμού, δεν είναι δεδομένο ότι το ακίνητο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης, ενεργειακής απόδοσης και λειτουργικότητας.



Δυτικά Προάστια: Μόλις το 3,37% των οικογενειακών κατοικιών διατίθεται με ενοίκιο έως 600€ - Μείωση 90,5% από το 2022



Τα Δυτικά Προάστια αποτελούσαν διαχρονικά μια από τις βασικότερες επιλογές για οικογένειες που αναζητούσαν μεγαλύτερη κατοικία με συγκριτικά χαμηλότερο μίσθωμα.

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Ωστόσο, τα στοιχεία του 2026 ανατρέπουν αυτή την εικόνα. Μόλις το 3,37% των διαθέσιμων οικογενειακών κατοικιών προσφέρεται πλέον με ζητούμενο μίσθωμα έως 600 ευρώ, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2022 ανερχόταν σε 35,58%. Η πτώση αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 90,5% μείωση του ποσοστού διαθεσιμότητας σε σχέση με το 2022.



Οι περιοχές αυτές εξακολουθούν να αποτελούν επιλογές για οικογένειες που επιθυμούν να παραμείνουν εντός του αστικού ιστού, με πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σχολεία και βασικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η εύρεση κατοικίας 80-110 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια και μίσθωμα έως 600 ευρώ καθίσταται ολοένα δυσκολότερη.



Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής ανάλυσης, περίπου το 65% των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών στα Δυτικά Προάστια είναι κατασκευής έως το 1980, γεγονός που αναδεικνύει και την ηλικία σημαντικού μέρους του οικιστικού αποθέματος.



Υπόλοιπο Αττικής: Μόλις το 6,88% των οικογενειακών κατοικιών διατίθεται με ενοίκιο έως 600€ - Μείωση 74,7% από το 2022

Η αναζήτηση οικονομικής οικογενειακής κατοικίας έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη και στις περιοχές του Υπολοίπου Αττικής. Το 2026, μόλις το 6,88% των διαθέσιμων οικογενειακών κατοικιών προσφέρεται με ζητούμενο μίσθωμα έως 600 ευρώ, έναντι 14,21% το 2025 και 27,20% το 2022.

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Η υποχώρηση αυτή αποτυπώνει ότι ακόμη και η επιλογή μετακίνησης εκτός του κεντρικού αστικού ιστού δεν εξασφαλίζει πλέον την εύρεση οικονομικής κατοικίας.



Σύμφωνα με την επιμέρους ανάλυση των περιοχών, τα Μέγαρα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, με ποσοστό 30% το 2026, έναντι 25% το 2025.



Ακολουθεί η Κερατέα, όπου η διαθεσιμότητα περιορίστηκε σε 9,09%, από 11,11% το 2025 και 22,22% το 2023.



Στη Ραφήνα, το ποσοστό διαμορφώνεται σε 7,64%, ενώ στο Πόρτο Ράφτη περιορίζεται σε 3,52%.



Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αναβύσσου, όπου το 2026 καταγράφεται μηδενική διαθεσιμότητα οικογενειακών κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 600 ευρώ.

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων/Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, κατοικίες 80-110 άνω του 1ου ορόφου με 2-3ΥΔ

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Η εικόνα διαφοροποιείται ως προς την ηλικία του οικιστικού αποθέματος σε σύγκριση με το κέντρο της Αθήνας και τα Δυτικά Προάστια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής ανάλυσης, το 65,2% των διαθέσιμων κατοικιών στο Υπόλοιπο Αττικής είναι κατασκευής μετά το 1990, ενώ το 25% έχει κατασκευαστεί μετά το 2000.



Ωστόσο, η ύπαρξη νεότερου οικιστικού αποθέματος δεν συνεπάγεται και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κατοικιών σε οικονομικά προσιτά επίπεδα.



Επιπλέον, η επιλογή κατοικίας σε μεγαλύτερη απόσταση από τον τόπο εργασίας μπορεί να συνεπάγεται αυξημένες δαπάνες μετακίνησης, οι οποίες επιβαρύνουν περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό.