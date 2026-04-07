Πώς θα ενεργοποιήσετε την άυλη κάρτα στο κινητό για το Fuel Pass -Τι πρέπει να έχετε - iefimerida.gr

Η εφαρμογή για το Fuel Pass θα λειτουργήσει από σήμερα και για άλλες δύο ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Η πρακτική αυτή αποφασίστηκε ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των αιτήσεων για τη χορήγηση επιδότησης αγοράς καυσίμων μέσω της πλατφόρμας και η αποφυγή καθυστερήσεων λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας.

Συγκεκριμένα:

Μ. Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Μ. Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Μ. Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8, 9 και 0.

Από τη Μ. Παρασκευή 10/4/2026, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ τους έως και τις 30/4/2026.

Πώς κατέρρευσε η πλατφόρμα

Σε λιγότερο από μία ώρα λειτουργίας της, η πλατφόρμα vouchers.gov.gr κατέρρευσε και ήταν αδύνατη η είσοδος και λειτουργία της εφαρμογής.

Μέχρι τότε, είχαν γίνει ήδη 16.000 είσοδοι πολιτών και εκδόθηκαν περίπου 15.500 εγκρίσεις πληρωμών, οι οποίες προωθήθηκαν άμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα προς ολοκλήρωση και πίστωση των σχετικών ποσών.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, πριν σημειωθεί η κατάρρευση της πλατφόρμας, καταγράφονταν 30 είσοδοι ανά δευτερόλεπτο.

Πώς θα κάνετε την αίτηση για το Fuel Pass

Οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω κωδικού επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Στη συνέχεια, καλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, να δηλώσουν ή να επιλέξουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν την επιδότηση, καθώς και τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Η επιδότηση μπορεί να καταβληθεί είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους, είτε μέσω απευθείας κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, με δήλωση του IBAN. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και μέσω των ΚΕΠ για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Όσοι πολίτες υπέβαλαν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα, αναμένεται να λάβουν την επιδότηση εντός 48 ωρών, δηλαδή έως και τη Μεγάλη Τετάρτη. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Άυλη κάρτα: Απαραίτητο το NFC

Η χρήση της άυλης κάρτας γίνεται μέσω smartphone και απαιτείται:

Υποστήριξη τεχνολογίας NFC (Near Field Communication)

Δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών μέσω POS



Χωρίς NFC, η κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές, γεγονός που καθιστά σημαντικό τον έλεγχο της συσκευής πριν την επιλογή της συγκεκριμένης μορφής ενίσχυσης.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το https://vouchers.gov.gr/fuelpass/appfront.

