ΕΝΔΙΑΛΕ: Η Κυκλική Οικονομία στην Πράξη - iefimerida.gr

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων που διανύουμε, μας θυμίζει την αναγκαιότητα της επιτάχυνσης της μετάβασης στο οικονομικό μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

Η Κυκλική Οικονομία όμως, δεν είναι θεωρία. Γίνεται πράξη, με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, χάρη στο πρωτοποριακό έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.).

Η ΕΝΔΙΑΛΕ, λειτουργεί από το 2004 ως ο εθνικός φορέας που σχεδιάζει και συντονίζει όλο τον κύκλο διαχείρισης. Από τη συλλογή των αποβλήτων λιπαντικών που αγγίζει το 74%, έως και τον μετασχηματισμό τους σε βασικό λιπαντικό υψηλής ποιότητας, εφάμιλλο των πρωτογενών. Ο μετασχηματισμός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της βέλτιστης διαδικασίας που είναι η επαναδιύλιση του 100% των ποσοτήτων που συλλέγονται.

Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα υπερβαίνουν κάθε χρόνο τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους και αποδεικνύουν ότι με την καθημερινή προσφορά της, η ΕΝΔΙΑΛΕ ανάγει τη διαχείριση ενός από τα πιο επικίνδυνα απόβλητα, σε εθνική περιβαλλοντική επιτυχία.

Το κλειδί αυτής της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πρωτιάς είναι η επένδυση στην τεχνολογία και την καινοτομία, η μεθοδικότητα, η διαφάνεια των πόρων του Συστήματος που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις εισφορές των υπόχρεων εταιρειών παραγωγής και εμπορίας λιπαντικών ελαίων και η αποτελεσματική συνεργασία όλων των μερών του συστήματος.

Στα 21 χρόνια λειτουργίας του συστήματος της ΕΝΔΙΑΛΕ τα οφέλη για το περιβάλλον είναι πολλαπλά και εξίσου αξιοθαύμαστα:

Προστασία των υδάτων: Αποτροπή μόλυνσης υδάτινης επιφάνειας ίσης σε μέγεθος με την Εύβοια (περίπου 3.670 km²).

Μείωση εκπομπών CO₂: Περιορισμός εκπομπών CO₂ ίσης με αυτή που θα απορροφούσαν 9,5 εκατομμύρια δέντρα.

Εξοικονόμηση πόρων: Εξοικονόμηση 22% ορυκτών πόρων και σε σχέση με την παραγωγή πρωτογενών λιπαντικών.

Η επιτυχία της ΕΝΔΙΑΛΕ δεν είναι μόνο εθνική, αλλά και ευρωπαϊκά αναγνωρισμένη. Έχει αναδειχθεί ως Βέλτιστη Πρακτική Κυκλικής Οικονομίας από καταξιωμένους ευρωπαϊκούς φορείς. Η Ελλάδα, που κάποτε ήταν ουραγός, αναδεικνύεται πλέον σε «πρωταθλήτρια» στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης των λιπαντικών.

Έτσι, το μοντέλο της ΕΝΔΙΑΛΕ αποδεικνύει ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη μπορούν να συμβαδίζουν, μετατρέποντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο, τοξικό απόβλητο, όπως τα απόβλητα λιπαντικά, σε έναν πολύτιμο πόρο και κινητήρια δύναμη για μια πιο πράσινη και ανθεκτική οικονομία.