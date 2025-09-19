ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο - iefimerida.gr

Μείωση 1,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024.

Τον Ιούλιο του 2024 είχε καταγραφεί αύξηση 11,6% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Μείωση κατά 5,1% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.

Μείωση κατά 1,7% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Μείωση κατά 11,5% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Αύξηση κατά 3,6% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 9,9% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025.