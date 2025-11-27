Έλον Μασκ: Δέκα πράγματα που ίσως να μην γνωρίζατε για τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Έλον Μασκ είναι ίσως η πιο πολυσυζητημένη -και αναμφίβολα η πιο διχαστική- φιγούρα της σύγχρονης τεχνολογίας.

Άλλοι τον βλέπουν ως οραματιστή που θέλει να στείλει την ανθρωπότητα στον Άρη, κι άλλοι ως έναν αμφιλεγόμενο δισεκατομμυριούχο που ζει για τη συνεχή πρόκληση και την προσοχή. Πίσω όμως από τις πρωτοσέλιδες ειδήσεις, τις εκκεντρικές δηλώσεις και τα εξωφρενικά projects, κρύβεται μια σειρά από ιστορίες και λεπτομέρειες που δεν είναι ευρέως γνωστές.

Ακολουθούν 10 πράγματα που ίσως δεν γνωρίζατε για τον Έλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, σύμφωνα με τη λίστα Forbes.

Περισσότερα στο economistas.gr.