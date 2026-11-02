Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης: Βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών & ενίσχυση της αναπτυξιακής της δυναμικής - iefimerida.gr

﻿Στο 43% το μεικτό περιθώριο κέρδους, περιορισμός των ζημιών προ φόρων κατά 54% και διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας μέσα από ισχυρά brands και στρατηγικές συνεργασίες.

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) συνέχισε και το 2025 τη θετική επιχειρηματική της πορεία, καταγράφοντας ενθαρρυντικές επιδόσεις σε βασικούς οικονομικούς δείκτες. Το μεικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 43%, από 42% το 2024, ενώ οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν κατά 54%. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €2,43 εκατ. Οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν τη σταθερή προσήλωση της ΕΖΑ στη βελτίωση της αποδοτικότητας και δημιουργούν θετικές προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

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Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν το 2025 στα €25,7 εκατ. σε σχέση με €28,7 το 2024. Η μείωση οφείλετε κυρίως στο ότι η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης συνέχισε και το 2025 να δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της αξίας των πωλήσεών της, εστιάζοντας στους πιο κερδοφόρους τομείς της αγοράς εστίασης και σε προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και περιορίζοντας τη δραστηριότητά της σε λιγότερο αποδοτικά τμήματα της αγοράς. Παρά την μείωση στις πωλήσεις η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους τόσο σε μικτό όσο και σε EBITDA. Η ΕΖΑ παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση του εμπορικού της μείγματος, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας από τις πωλήσεις της.

Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνεται και στον περιορισμό των ζημιών μετά φόρων, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα €2,6 εκατ. το 2025, έναντι €3,7 εκατ. το 2024. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια της ΕΖΑ αυξήθηκαν στα €11,1 εκατ., από €10 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενισχύοντας την κεφαλαιακή της βάση.

Σημαντική ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της ΕΖΑ δίνει η ενίσχυση της εμπορικής της παρουσίας, τόσο στην αγορά της εστίασης (HoReCa) όσο και στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει τα δικά της εμπορικά σήματα και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της. Η σημαντική συμβολή της ΠΕΙΡΑΪΚΗ και της CRETAN KINGS στα αποτελέσματα, ιδίως στο κανάλι HoReCa, σε συνδυασμό με την ισχυρή ανάπτυξη των EZA ALCOHOL FREE και PILS HELLAS 0.0, δημιουργούν σημαντικές προοπτικές για την εταιρεία. Παράλληλα, η συνεργασία με τη Mahou San Miguel και η παρουσία των αποσταγμάτων ΠΙΛΑΒΑΣ ενισχύουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της, διευρύνοντας τις επιλογές που προσφέρει στην αγορά και ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστική της θέση.

Σταθερό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της ΕΖΑ αποτελεί η παραγωγική της μονάδα στην Αταλάντη, όπου η σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζεται με την πολυετή τεχνογνωσία των ανθρώπων της για την παραγωγή μπύρας υψηλής ποιότητας. Με έμφαση στην καινοτομία και στη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων της, η εταιρεία ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της ελληνικής ζυθοποιίας και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

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Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, Νικήτα Ασπιώτη «Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν την πρόοδο που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια και τη σταθερή μας προσήλωση στη δημιουργία μιας πιο ισχυρής, ανταγωνιστικής και αποδοτικής ΕΖΑ. Σε μια αγορά με σημαντικές προκλήσεις, συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας με συνέπεια, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα, στην ενίσχυση της εμπορικής μας παρουσίας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Η ποιότητα της μπύρας που παράγουμε βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και τις σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις μας στην Αταλάντη, δημιουργούμε ελληνικές μπύρες με ξεχωριστή ταυτότητα, που μπορούν να σταθούν επάξια δίπλα στις κορυφαίες διεθνείς ετικέτες. Παράλληλα, εξελίσσουμε το χαρτοφυλάκιό μας, επενδύουμε σε κατηγορίες με σημαντικές προοπτικές, όπως η μπύρα χωρίς αλκοόλ, και διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με καταξιωμένες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες.

Φιλοδοξία μας είναι η ΕΖΑ να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά μπύρας, τόσο για την ποιότητα των προϊόντων της όσο και για την αξιοπιστία της ως συνεργάτη της εστίασης και του οργανωμένου λιανεμπορίου. Πιστεύουμε στις δυνατότητες της ελληνικής ζυθοποιίας και συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια, με στόχο μια ΕΖΑ που αναπτύσσεται και δημιουργεί ουσιαστική αξία για την αγορά και την ελληνική οικονομία»