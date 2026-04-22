Βυθισμένη στα ελλείμματα η Ευρωζώνη -Η Ελλάδα στις λίγες εξαιρέσεις - iefimerida.gr

Βυθισμένη στα ελλείμματα η Ευρωζώνη -Η Ελλάδα στις λίγες εξαιρέσεις

Γιώργος Παππούς

Με τη νέα ενεργειακή κρίση να δείχνει τα δόντια της, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δεμένα τα χέρια τους.

Το 2025, όλα τα κράτη-μέλη, εκτός από την Κύπρο (+3,4%), τη Δανία (+2,9%), την Ιρλανδία (+1,8%), την Ελλάδα (+1,7%) και την Πορτογαλία (+0,7%), ανέφεραν έλλειμμα. Τα υψηλότερα ελλείμματα καταγράφηκαν στη Ρουμανία (-7,9%), την Πολωνία (-7,3%), το Βέλγιο (-5,2%) και τη Γαλλία (-5,1%). Έντεκα κράτη-μέλη είχαν ελλείμματα ίσα ή υψηλότερα από 3% του ΑΕΠ.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω; Ότι αν δεν ανάψει η Κομισιόν το πράσινο φως για «πάγωμα» των δημοσιονομικών κανόνων περί «οροφής» δαπανών, η μισή Ευρωζώνη θα μπει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος αν οι κυβερνήσεις προχωρήσουν σε μέτρα στήριξης για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι η «εργαλειοθήκη», που παρουσιάζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνει κυρίως συστάσεις για μέτρα εξοικονόμησης, δεν επιτρέπει ιδιαίτερη αισιοδοξία ότι θα χαλαρώσουν, έστω προσωρινά, οι δημοσιονομικοί κανόνες.

Η πορεία των χρεών

Στο τέλος του 2025, οι χαμηλότεροι λόγοι δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ καταγράφηκαν στην Εσθονία (24,1%), το Λουξεμβούργο (26,5%), τη Δανία (27,9%), τη Βουλγαρία (29,9%), την Ιρλανδία (32,9%), τη Σουηδία (35,1%) και τη Λιθουανία (39,5%). Δώδεκα κράτη-μέλη είχαν λόγους δημόσιου χρέους υψηλότερους από 60% του ΑΕΠ, με τους υψηλότερους να καταγράφονται στην Ελλάδα (146,1%), την Ιταλία (137,1%), τη Γαλλία (115,6%), το Βέλγιο (107,9%) και την Ισπανία (100,7%).

Το 2025, ο λόγος των συνολικών δημόσιων δαπανών προς το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ ανήλθε στο 49,8% του ΑΕΠ και ο λόγος των συνολικών δημόσιων εσόδων προς το ΑΕΠ στο 46,9%. Τα στοιχεία για την ΕΕ ήταν 49,5% και 46,4% αντίστοιχα. Οι λόγοι των δημόσιων εσόδων και δαπανών αυξήθηκαν τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το 2024.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα της﻿ Eurostat

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

