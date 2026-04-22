Βυθισμένη στα ελλείμματα η Ευρωζώνη -Η Ελλάδα στις λίγες εξαιρέσεις - iefimerida.gr

Με τη νέα ενεργειακή κρίση να δείχνει τα δόντια της, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δεμένα τα χέρια τους.

Το 2025, όλα τα κράτη-μέλη, εκτός από την Κύπρο (+3,4%), τη Δανία (+2,9%), την Ιρλανδία (+1,8%), την Ελλάδα (+1,7%) και την Πορτογαλία (+0,7%), ανέφεραν έλλειμμα. Τα υψηλότερα ελλείμματα καταγράφηκαν στη Ρουμανία (-7,9%), την Πολωνία (-7,3%), το Βέλγιο (-5,2%) και τη Γαλλία (-5,1%). Έντεκα κράτη-μέλη είχαν ελλείμματα ίσα ή υψηλότερα από 3% του ΑΕΠ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι σημαίνουν τα παραπάνω; Ότι αν δεν ανάψει η Κομισιόν το πράσινο φως για «πάγωμα» των δημοσιονομικών κανόνων περί «οροφής» δαπανών, η μισή Ευρωζώνη θα μπει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος αν οι κυβερνήσεις προχωρήσουν σε μέτρα στήριξης για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι η «εργαλειοθήκη», που παρουσιάζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνει κυρίως συστάσεις για μέτρα εξοικονόμησης, δεν επιτρέπει ιδιαίτερη αισιοδοξία ότι θα χαλαρώσουν, έστω προσωρινά, οι δημοσιονομικοί κανόνες.

Η πορεία των χρεών

Στο τέλος του 2025, οι χαμηλότεροι λόγοι δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ καταγράφηκαν στην Εσθονία (24,1%), το Λουξεμβούργο (26,5%), τη Δανία (27,9%), τη Βουλγαρία (29,9%), την Ιρλανδία (32,9%), τη Σουηδία (35,1%) και τη Λιθουανία (39,5%). Δώδεκα κράτη-μέλη είχαν λόγους δημόσιου χρέους υψηλότερους από 60% του ΑΕΠ, με τους υψηλότερους να καταγράφονται στην Ελλάδα (146,1%), την Ιταλία (137,1%), τη Γαλλία (115,6%), το Βέλγιο (107,9%) και την Ισπανία (100,7%).

Το 2025, ο λόγος των συνολικών δημόσιων δαπανών προς το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ ανήλθε στο 49,8% του ΑΕΠ και ο λόγος των συνολικών δημόσιων εσόδων προς το ΑΕΠ στο 46,9%. Τα στοιχεία για την ΕΕ ήταν 49,5% και 46,4% αντίστοιχα. Οι λόγοι των δημόσιων εσόδων και δαπανών αυξήθηκαν τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το 2024.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα της﻿ Eurostat