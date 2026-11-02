Πώς η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της στις επώνυμες πολυτελείς κατοικίες - iefimerida.gr

Από την Αθηναϊκή Ριβιέρα και το Ελληνικό μέχρι το Πόρτο Χέλι, την Κέα και την Κρήτη, η Ελλάδα διεκδικεί ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο στη διεθνή αγορά των επώνυμων πολυτελών κατοικιών, γνωστών ως branded residences.

Ισχυροί ξενοδοχειακοί όμιλοι συνδέουν πλέον το όνομά τους όχι μόνο με πολυτελή ξενοδοχεία και resorts, αλλά και με οικιστικές επενδύσεις που απευθύνονται σε αγοραστές υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

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Η νέα έκθεση της Savills, «Branded Residences 2026/2027», επιβεβαιώνει την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική του συγκεκριμένου κλάδου παγκοσμίως, με την Ελλάδα να ενισχύει σταδιακά τη θέση της στη Νότια Ευρώπη. Η χώρα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον διεθνών ξενοδοχειακών brands, τα οποία αναζητούν προνομιακές τοποθεσίες για την ανάπτυξη κατοικιών που συνδυάζουν την ιδιωτικότητα με τις υπηρεσίες πολυτελούς φιλοξενίας.

Η Waldorf Astoria, η Conrad, η Mandarin Oriental, η Four Seasons, η Six Senses και η One&Only είναι ορισμένα από τα ονόματα που συνδέονται με τη νέα γενιά επενδύσεων στην ελληνική αγορά. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον σε παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς, αλλά επεκτείνεται σε μεγάλες αστικές αναπλάσεις, παραθαλάσσια συγκροτήματα και νέους προορισμούς πολυτελούς φιλοξενίας.

Η παγκόσμια αγορά ετοιμάζεται να ξεπεράσει τα 1.000 έργα

Σύμφωνα με τη Savills, η παγκόσμια αγορά των branded residences προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 24% έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι οι προγραμματισμένες αναπτύξεις θα ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος. Η πρόβλεψη αυτή αποτυπώνει τη σημαντική επιτάχυνση του κλάδου, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για κατοικίες που συνοδεύονται από διεθνώς αναγνωρισμένα brands συνεχίζει να ενισχύεται.

Ο αριθμός των ολοκληρωμένων έργων αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο, μαζί με τις συμβασιοποιημένες αναπτύξεις, κινείται προς περισσότερα από 2.000 projects σε πάνω από 100 χώρες.

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Η ανάπτυξη αυτή αλλάζει σταδιακά και τα χαρακτηριστικά της αγοράς πολυτελών κατοικιών. Η αξία ενός ακινήτου δεν καθορίζεται πλέον αποκλειστικά από τη θέση, τη θέα, την αρχιτεκτονική ή τα υλικά κατασκευής. Σημαντικό ρόλο αποκτούν οι υπηρεσίες που συνοδεύουν την ιδιοκτησία, η διαχείριση του ακινήτου, η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ευεξίας και εστίασης, αλλά και η διεθνής αναγνωρισιμότητα του ξενοδοχειακού σήματος.

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