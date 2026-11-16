FT: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε απροσδόκητο ασφαλές καταφύγιο για τους Ευρωπαίους επενδυτές

Στην Ελλάδα ως έναν απροσδόκητα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για ξένους επενδυτές αναφέρονται σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Το μέσο επισημαίνει στο αφιέρωμά του τη σημαντική ανάκαμψη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς και τη σταδιακή ενίσχυση της θέσης της στο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον.

Όπως σημειώνει, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές ευρωπαϊκές αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με πολιτική αβεβαιότητα, κοινωνικές αναταραχές και δημοσιονομικές πιέσεις, η Ελλάδα εμφανίζει χαρακτηριστικά σταθερότητας, προσελκύοντας εκ νέου το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών.

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Η οικονομική ανάκαμψη

Οι FT ανατρέχουν στην πορεία της ελληνικής αγοράς κατά την τελευταία δεκαπενταετία, υπογραμμίζοντας τη σημαντική μεταβολή της επενδυτικής της εικόνας.

Ειδικότερα, το 2013 η Ελλάδα έχασε τον χαρακτηρισμό της ανεπτυγμένης αγοράς και εντάχθηκε στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών από σημαντικούς διεθνείς παρόχους χρηματιστηριακών δεικτών. Ωστόσο, η πρόσφατη αναβάθμισή της από τους Stoxx, S&P Dow Jones Indices και FTSE Russell σηματοδοτεί την αντιστροφή αυτής της πορείας, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και η MSCI τον Μάιο του επόμενου έτους.

Το δημοσίευμα αναδεικνύει ως χαρακτηριστικό στοιχείο της ανάκαμψης την εξέλιξη της χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης. Όπως επισημαίνεται, το 2013 ο δείκτης MSCI Greece περιλάμβανε μόλις δύο εταιρείες, με συνολική αξία μικρότερη των 3 δισ. ευρώ, ενώ έκτοτε η κεφαλαιοποίησή του έχει αυξηθεί περισσότερο από 20 φορές.

Παράλληλα, οι FT αναφέρονται στην αυξανόμενη παρουσία ξένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας ότι ναυτιλιακοί όμιλοι που είναι εισηγμένοι στη Νέα Υόρκη επιλέγουν να αποκτήσουν και ελληνική χρηματιστηριακή παρουσία, προσδοκώντας βελτίωση των αποτιμήσεών τους.

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Παρά τις θετικές προοπτικές, το μέσο επισημαίνει ότι η μετάβαση της Ελλάδας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών ενδέχεται να έχει και ορισμένους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή της χώρας στους δείκτες ανεπτυγμένης Ευρώπης αναμένεται να είναι μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη παρουσία της στους δείκτες αναδυόμενων αγορών. Ωστόσο, η νέα κατάταξη εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προσελκύσει διαφορετικές κατηγορίες ενεργών επενδυτών, με ενδιαφέρον κυρίως για τους τραπεζικούς ομίλους, τις τηλεπικοινωνίες, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Παράλληλα, το σχετικά μικρό μέγεθος των ελληνικών τραπεζών σε σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές τους ενδέχεται να τις καταστήσει ελκυστικούς στόχους για εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες.

Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, το δημοσίευμα αναφέρεται στην άνοδο του πληθωρισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 5,7% τον Οκτώβριο, καθώς και στις εκτιμήσεις για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

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Από την άλλη πλευρά, η αναμενόμενη καταγραφή δημοσιονομικού πλεονάσματος αποτελεί, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παράγοντα που ενισχύει την ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίσει εξωτερικές οικονομικές πιέσεις.

Καταλήγοντας, οι Financial Times εκτιμούν ότι η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών, σε συνδυασμό με ενδεχόμενες διασυνοριακές εξαγορές, ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό επενδυτικό χάρτη. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι στο μέλλον ακόμη και οι πιο επιφυλακτικοί Ευρωπαίοι επενδυτές ενδέχεται να βρεθούν με μεγαλύτερη έκθεση στις ελληνικές μετοχές μέσω των επενδυτικών χαρτοφυλακίων τους.